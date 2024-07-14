"Çin'in hızı": Suikast girişiminden sadece 2 saat sonra harekete geçtiler! Trump tişörtleri satışa sunuldu: "2 binden fazla sipariş aldık"

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Pensilvanya'daki mitingde konuşan Trump'ın üzerine ateş açıldı. Saldırıda Trump kulağından yaralanırken mitingdeki bir kişi yaşamını yitirdi, saldırgan da öldürüldü. Olay sonrası ABD ve Çin'de saldırı anı görsellerinin bulunduğu tişörtleri satışa çıkarılmaya başlandı.

"2 BİNDEN FAZLA SİPARİŞ ALDIK"

Times of India'da yer alan habere göre, Çin'de 25 yaşındaki Taobao satıcısı Li Jinwei, "Saldırı haberini gördüğümüz anda tişörtleri Taobao'ya koyduk, henüz basmamıştık bile ve üç saat içinde hem Çin'den hem de ABD'den 2.000'den fazla sipariş aldık" dedi.

Tshirtler Çin'in online sitesinin yanında pek çok online satış kanalında ve mağazalarda da yerini almaya başladı.



