Çin'in mısır ve buğday ithalatı 2020 yılında rekor seviyelere ulaştı

Dünyanın en büyük tarım pazarı olan Çin, dün açıklanan gümrük verilerine göre, 2020 yılında 11.3 milyon ton ile rekor miktarda mısır ithal etti. İthalatın 2.25 milyon tonluk bölümü Aralık ayında gerçekleşti.

Çin'in tahıl alımları yıl içinde domuz yetiştiricilerinden gelen talep ve yurtiçi arzdaki yavaşlamaya paralel olarak arttı.

Ticaret kaynakları ve analistler ithalatın bu yine bu sebeplerle bu yıl da güçlü seyredeceğini öngördüler. Ülkedeki büyük domuz yetiştirici şirketlerinden birinin alım müdürü, "İç piyasada fiyatlar çok yüksek. İthal mısır, buğday ve arpa dahil alternatif yemleri satın almaya devam edeceğiz" dedi.

Çin'in geçen yılki mısır ithalatı, bir önceki yılın hacminin iki katından fazlaydı ve ilk defa 7.2 milyon ton olarak belirlenen yıllık kotasını aştı.

Çin 2020 yılında ayrıca 8.38 milyon ton buğday ithal etti. Kota 9.64 milyon ton olarak belirlenmişti.

