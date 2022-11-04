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Çin siparişi verdi! 17 milyar dolara 140 yolcu uçağı satın alacak

04.11.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 17 milyar dolar ödeyerek 140 yolcu uçağı satın alacağı açıklandı. Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketinden yapılan açıklamada, Airbus ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Çin siparişi verdi! 17 milyar dolara 140 yolcu uçağı satın alacak

Çin Havacılık Ekipmanları Tedarik Şirketinden yapılan açıklamada, 132 adet A320 ve 8 adet A350 tipi yolcu uçağı almak üzere Airbus ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün Pekin'e yaptığı ziyarette imzalanan anlaşmanın toplam bedelinin 17 milyar dolar olacağı belirtildi.

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Airbus'tan yapılan açıklamada da anlaşmanın Çin hava yolu şirketlerinin önceki taahhütlerinin onaylanması niteliğinde olduğu kaydedildi.

Çin'in "üç büyük" devlet hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, temmuzda Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti. Sağlanan anlaşma bu kapsamdaki siparişlerin bir kısmını içeriyor. (AA)

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Çin Airbus

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