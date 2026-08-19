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Çinli robot üreticisi borsaya fırtına gibi girdi: İlk günde yüzde 629 yükseldi

Çinli robot üreticisi Unitree Robotics’in hisseleri, Şanghay’daki ilk işlem gününde halka arz fiyatının altı katına kadar yükseldi.

Çinli robot üreticisi borsaya fırtına gibi girdi: İlk günde yüzde 629 yükseldi
Cansu Çamcı

Çinli robot üreticisi Unitree Robotics, Şanghay STAR Market’teki ilk işlem gününe sert yükselişle başladı. 150,80 yuandan halka arz edilen şirketin hisseleri, 19 Ağustos sabahı 1.100 yuandan açılarak ilk dakikalarda yüzde 600’ün üzerinde değer kazandı.

CNBC'de yer alan habere göre, hisseler daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri vererek sabah seansında 900 yuan civarında işlem gördü. Buna rağmen fiyat, halka arz seviyesinin yaklaşık altı katında kaldı. Geçen hafta yaklaşık 9 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilen Unitree’nin piyasa değeri, açılıştaki zirve fiyat üzerinden kısa süreliğine 400 milyar yuanı, yani yaklaşık 59 milyar doları aştı.

Hisselerdeki yükseliş, şirketin kurucusu Wang Xingxing’in Unitree’deki paylarının değerini de artırdı. Wang’ın servetinin ilk işlemlerle birlikte 12 milyar doların üzerine çıktığı hesaplandı.

HALKA ARZDA YOĞUN TALEP

Unitree hisselerine yönelik güçlü ilginin ilk işaretleri halka arz sürecinde ortaya çıkmıştı. Bireysel yatırımcılara ayrılan hisselere, mevcut miktarın 8 bin katından fazla talep gelirken yatırımcıların hisse alabilme ihtimali yaklaşık yüzde 0,018’e kadar gerilemişti.

Şirket halka arz kapsamında yaklaşık 40,45 milyon yeni hisse satarak 6,1 milyar yuan, yaklaşık 900 milyon dolar kaynak sağladı. 150,80 yuanlık halka arz fiyatı Unitree’ye yaklaşık 61 milyar yuan değer biçerken, ilk işlem günündeki yükseliş bu seviyenin çok üzerine çıkılmasını sağladı.

Unitree, son yıllarda geliştirdiği dört ayaklı ve insansı robotlarla Çin’in en dikkat çeken teknoloji şirketlerinden biri haline geldi. Koşabilen, dans edebilen, dövüş hareketleri yapabilen ve çeşitli fiziksel görevleri yerine getirebilen robotlar, şirketin uluslararası alanda da tanınmasını sağladı.

Tencent ve Alibaba gibi Çinli teknoloji şirketlerinin de yatırımcıları arasında yer aldığı Unitree, yapay zekâyı fiziksel makinelerle birleştiren “somutlaşmış yapay zekâ” alanında Çin’in öne çıkan şirketlerinden biri olarak görülüyor.

ASIL SINAV TİCARİ KULLANIM OLACAK

Borsadaki güçlü başlangıca rağmen Unitree’nin önündeki temel soru, robotların gösteri ve araştırma amaçlı kullanımdan geniş ölçekli ticari kullanıma geçip geçemeyeceği olacak. İnsansı robot sektörü hızlı büyürken fabrikalar, lojistik merkezleri, hizmet sektörü ve evlerde yaygın kullanım henüz erken aşamada bulunuyor.

Bu nedenle şirketin borsadaki yüksek değerlemesi yalnızca mevcut gelirlerini değil, insansı robot pazarının önümüzdeki yıllarda hızla büyüyeceği beklentisini de yansıtıyor. Unitree’nin bu değerlemeyi koruyabilmesi için robotlarını daha geniş bir kullanım alanına taşıması ve gelir artışını sürdürmesi gerekecek.

İnsansı robotlar aynı zamanda ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin yeni alanlarından biri haline geliyor. Tesla’nın Optimus projesi ve Boston Dynamics gibi ABD merkezli şirketlerle yarışan Çinli üreticiler arasında Unitree de öne çıkıyor.

Şirketin ilk işlem günündeki hızlı yükselişi, yatırımcıların bu pazarın geleceğine yönelik beklentilerinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyarken, oluşan değerlemenin sürdürülebilirliği Unitree’nin önümüzdeki dönemde göstereceği ticari performansa bağlı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çin robot
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