Citi'den Türkiye büyümesi değerlendirmesi! 'Hafif resesyon' riskine dikkat çekti

Türkiye'nin ikinci çeyrekte büyüme oranlarının belli olmasının ardından Citigroup, önemli açıklamalarda bulundu. Citigroup'un ekonomistleri, ikinci çeyrekteki yüzde 4,8'lik büyümesinin ekonomik faaliyetteki zayıflığı gizlediğini belirterek yılın ikinci yarısında 'hafif bir resesyon' beklentisi paylaştı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Citigroup ekonomistleri, Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirerek yılın ikinci yarısında ekonomide yavaşlama beklediklerini açıkladı. Ekonomistler, manşet büyümenin 'faaliyetlerdeki temel zayıflığı' maskelediğine dikkat çekti.

Citi den Türkiye büyümesi değerlendirmesi! Hafif resesyon riskine dikkat çekti 1

"ÖNGÖRÜLEN DÜŞÜŞÜN HABERCİSİ"

Ekonomistler İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, büyüme verilerinin ardından yayımladıkları raporda, "Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle istihdam yaratmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde" değerlendirmesinde bulundu.

Citi den Türkiye büyümesi değerlendirmesi! Hafif resesyon riskine dikkat çekti 2

"TEMKİNLİ KALMALIYIZ"

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8, çeyreklik bazda ise yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Citi'nin raporunda, "Verilere daha yakından baktığımızda, 2. çeyrekte faaliyet hızındaki şaşırtıcı hızlanmanın sürdürülebilirliği konusunda temkinli kalmamız gerektiğini görüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Citi den Türkiye büyümesi değerlendirmesi! Hafif resesyon riskine dikkat çekti 3

"KALICI CANLANMA OLASI DEĞİL"

Raporda ayrıca talep tarafında kalıcı bir canlanmanın 'olası olmadığı', bunun nedeninin 'özel tüketimdeki devam eden normalleşme ve yüksek reel tüketici kredi faiz oranları' olduğu vurgulandı.

Arz tarafında ise kredi arzındaki kısıtlamalar ve sıkı finansal koşulların makine ve ekipman yatırımlarını sınırladığı belirtilirken, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı sektörlerin 'Avrupa ve ABD'de yavaşlayan büyümeye karşı özellikle savunmasız' olduğunun altı çizildi.
Kaynak: Bloomberg

