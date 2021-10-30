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Cloud Shopping nedir? Cloud Shopping'e neden girilmiyor?

30.10.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cloud Shopping'e giremediklerini söyleyen vatandaşların iddiaları sonrası ünlü siteye neden girilemediği merak konusu oldu. Peki Cloud Shopping nedir? Cloud Shopping'e neden girilmiyor? İşte merak edilenler...

Cloud Shopping nedir? Cloud Shopping'e neden girilmiyor?

Sosyal medya gündem olan Cloud Shopping hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. Vatandaşların popüler uygulamaya giremediklerini söylemelerinin ardından 'Cloud Shopping nedir?' sorusu merak ediliyor. Peki Cloud Shopping nedir?

CLOUD SHOPPİNG NEDİR?

Popüler e-ticaret sitelerine müşteri sağlayarak para kazandırdığı iddia edilmekte olan Cloud Shopping sistemine ulaşılamıyor. Para yatırarak sisteme üye olan kullanıcılar, siteye giremeyince seslerini sosyal medyadan ve mesajlaşma uygulamalarına katılarak duyurmaya çalıştı.

Dünya çapında milyarca dolar sermayeli e-ticaret sitelerine yardım ederek kısa yoldan para kazandırdığı iddia edilen Cloud Shopping sisteminde ikinci "Tosuncuk" vakası yaşanmakta. Sisteme para yatırarak üye olan binlerce kullanıcı, hesaplarındaki paralarını çekemediğini ifade ediyor.

CLOUD SHOPPİNG'E NEDEN ULAŞILAMIYOR?

Cloud Shopping'in sitesine erişim sağlayamayan üyeler panik sonrası araştırmaya koyuldu. Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan kullanıcılar pek çok şikayette bulundu. Konuyla ilgili yetkililerden yardım istenirken, sisteme neden erişilemediği hakkında net bir bilgi henüz verilmedi. Sistem hakkında yeni bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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