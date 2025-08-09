FİNANS

Çoban baronları! Küçükbaş hayvancılık yapanların başına bela oldular: 70 bin çobana, 20 bin komisyoncuya

Şimdi de çoban baronlar ortaya çıktı... Adıyaman’ın Beyaz Su yaylasında küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştiriciler, hem iş gücü hem de altyapı sorunlarıyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Devrim Karadağ

Küçükbaş hayvancılık yapanlar bir yandan artan yem fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da 'çoban baronları' ile uğraşıyorlar. Çoban bulmanın her geçen gün zorlaştığını söyleyen küçükbaş hayvan yetiştiricileri kaçak yollarla yurda sokulan işçilere dikkat çekerek, Şanlıurfa'da Şırnak’ta aracıların Suriyeli ve Afganları getirdiğini belirtiyor.

70 BİN TL ÇOBANA, 20 BİN TL KOMİSYONCUYA

70 bin TL'ye sigortasız çobanlık yapıldığını söyleyen yetiştiriciler, çoban baronları oluştuğunu belirtiyor. İddialara göre bu baronlar, çoban başına 20 bin TL komisyon alıyorlar.

Yaylada hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler ise bir yandan da altyapı yetersizliklerinden şikâyetçi oldu.

"ÜRETİM HER YIL DAHA DA ZORLAŞIYOR"

Ekol TV'deki habere göre; elektrik ve barınak sıkıntısı yaşadıklarını belirten yetiştiriciler bu sebeplerle üretimin her geçen yıl daha da zorlaştığını belirtiyor.

