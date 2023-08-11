Coca-Cola İçecek (CCI) ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

CCI’nın ikinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçları yüzde 80 hissesini satın aldığı Anadolu Etap İçecek’in Mayıs ve Haziran 2023 operasyonel sonuçlarını da içerecek şekilde açıklandı. CCI’ın ikinci çeyrekte raporlanan bazda faaliyet kârı (FVÖK), zamanlı fiyat ayarlamaları, iyileşen kaliteli paket karması ve ihtiyatlı operasyonel gider yönetimi ile yüzde 90,5 artarak 4,7 milyar TL’ye yükseldi. FVÖK Marjı geçen senenin aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 20’ye ulaştı ve CCI tarihinin en yüksek ikinci çeyrek operasyonel kâr marjı elde edilmiş oldu.

"2023 ÖNGÖRÜLERİMİZİ İKİNCİ ÇEYREKTE KARŞILAŞILAN ZORLUKLARA RAĞMEN DEĞİŞTİRMİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, ana operasyonlarında olağanüstü zorlukların belirleyici olduğu faaliyet ortamında, 2023 ikinci çeyrek finansal performanslarının iş modellerinin esnekliğinin ve dayanaklılığının kanıtı olduğunu bildirdi.

2023’ün geri kalanında, hızla değişen dış etkenleri ve gelişen tüketici tercihlerini yakından takip ederek, ihtiyaçları, farklılaştırılmış marka portföylerini karşılamaya ve inovasyon odalarını sürdürmeye devam edeceklerini aktaran Başarır, "İcra kabiliyetimiz ve dinamik pazarlama girişimlerimizin devamı ile 2023 öngörülerimizi ikinci çeyrekte karşılaşılan zorluklara rağmen değiştirmiyoruz.

Hacim büyümesinin öngörülerimizin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğini, ciro büyümesinin ve FVÖK marjının ise sene başındaki öngörümüze paralel kalacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarır, ikinci çeyrekte faaliyet ortamında, bir kısmı iş planlarında öngörülen, bir kısmı ise beklenenden daha büyük etki yaratan çeşitli zorluklar ile karşılaştıklarını bildirerek, "Buna bağlı olarak satış hacmimiz, Türkiye’de yüzde 9,4 ve uluslararası operasyonlarda yüzde 8,6 düşüş kaydetti. Pakistan’daki makroekonomik zorluklar, hane halkı üzerinde önemli etki yaratarak tüketim alışkanlıklarında değişime yol açtı. Buna ek olarak, tüketim vergisinin beklenmeyen şekilde artışı, planlanan seviyeden daha fazla fiyat artışını zorunlu kılarken, bu durum satış hacmini de olumsuz etkiledi. Türkiye ve Pakistan’ın kaydettiği hacim düşüşü, Orta Asya’da kaydedilen çift haneli hacim büyümesi ile kısmi olarak dengelendi." değerlendirmesinde bulundu.

"BU NOT SAĞLAM FİNANSAL VE OPERASYONEL PERFORMANSIMIZIN BİR KANITI"

Şirket güçlü finansal ve operasyonel performansının kanıtı olarak Fitch Ratings’in CCI'nın Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu bir kademe artırarak BBB'ye yükselttiğini belirten Başarır, "Bu not, ana pazarlarımızda süregelen sıkıntılara ve zorlu makroekonomik ortama rağmen sağlam finansal ve operasyonel performansımızın bir kanıtı. Dijital olarak etkinleştirdiğimiz çok kanallı stratejimizin, güçlü icra yeteneklerimizin ve yenilikçi ürün portföyümüzün önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi hızlandırmaya devam edeceğinden eminim." açıklamasında bulundu.

Başarır, CCI’nın çevik iş modeli, güçlü insan kaynağı ve yetenek havuzu, sağlam nakit akışı üretimi ve güçlü bilançosu sayesinde bilgi birikimi ve ayak izini yeni coğrafyalara taşımak için iyi bir konumda olduğuna işaret ederek, Coca-Cola Bangladesh Beverages ile ön görüşme yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA

