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Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler?

02.10.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemelerinde artış yapıldı. Sosyal yardım paralarının içinde yer alan çocuk desteği hakkındaki detaylar da araştırılmaya başlandı. 'Çocuk Destek Bileşeni' adlı program hakkında merak edilenler gün yüzüne kavuştu. Peki Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler?

'Çocuk destek bileşeni' programı sosyal yardımlara dahil edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklama ile, çocuklara ilişkin ilave destek sağlanacağı öğrenildi. Peki Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

ÇOCUK DESTEK PARASINE KADAR?

Hanede bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

Çocuk desteği parası ne kadar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru şartları neler?

Çocuk destek parası başvuruları e-Devlet kapısı ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılacak.

ÇOCUK YARDIMI PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Aile Destek Programı başvuru şartları; Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması.

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