Çocuk parası ne zaman yatar? Başvuru şartları neler?

Çocuk sayısına göre değişen çocuk parasını alabilmek için öncelikle çocuğun canlı doğmuş olması gerekiyor. Bununla birlikte çocuk parası için başvuru anne tarafından bizzat yapılırken, ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’nin de eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması şartı da bulunuyor.
Yeni doğum yapmış annelerin masraflarına bu dönem içinde destek olabilmek adına devlet tarafından yardım yapılması amaçlanmaktadır. Çocuk parası da devlet tarafından yapılan yardımlar arasında yer alır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yapan “tüm” annelere çocuk parası adı altında bu yardımı ulaştırır. Buradaki ayrıntı çocuk parasının doğum yapan her anneye verilmesidir.
Çocuk parası yardımı için verilecek miktar doğan çocuğun sayısına göre farklılık gösterir. 2020 yılında ödenen çocuk parası miktarları şu şekildedir:
İlk çocuk için 300 Türk Lirası
İkinci çocuk için 400 Türk Lirası
Üç ve daha fazla çocuk için Türk Lirası
Çocuk parası almak isteyen ailelerin ilk olarak ilgili nüfus müdürlüğüne giderek çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekmektedir. Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi eksiksiz biçimde doldurularak imzalanmalıdır. Dilekçeyi de dolduran aileler başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirler.
Devlet, çocuk parası vermek için annelerden bazı şartlar istemektedir. Bu şartlar ise şu şekildedir:
Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olması,
Annenin yardım almak için bizzat başvuru yapması.
Diğer yandan bu yardım 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşen doğumlar için geçerlidir.
Ölü doğumlarda bu yardım verilmez.
Nakit olarak verilen çocuk parası, başvuru yapılan aydan sonraki ayın 25. gününe kadar annenin adına PTT hesaplarına yatırılır. Yani herhangi bir bankaya gidilmesine gerek yoktur.
Çocuk parası için yapılan başvurunun kabul edilip edilmediğini veya paranın yatıp yatmadığı ise,
E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,
En yakın PTT şubesine giderek,
Telefon ile 444 1 788 nolu PTT Müşteri Hizmetleri aranarak kontrol edilebilir.
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