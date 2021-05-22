Çocuk parası ne zaman yatar? Başvuru şartları neler?

Çocuk sayısına göre değişen çocuk parasını alabilmek için öncelikle çocuğun canlı doğmuş olması gerekiyor. Bununla birlikte çocuk parası için başvuru anne tarafından bizzat yapılırken, ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’nin de eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması şartı da bulunuyor.

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Yeni doğum yapmış annelerin masraflarına bu dönem içinde destek olabilmek adına devlet tarafından yardım yapılması amaçlanmaktadır. Çocuk parası da devlet tarafından yapılan yardımlar arasında yer alır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum yapan “tüm” annelere çocuk parası adı altında bu yardımı ulaştırır. Buradaki ayrıntı çocuk parasının doğum yapan her anneye verilmesidir.

BU YIL ÇOCUK PARASI NE KADAR?

Çocuk parası yardımı için verilecek miktar doğan çocuğun sayısına göre farklılık gösterir. 2020 yılında ödenen çocuk parası miktarları şu şekildedir:

İlk çocuk için 300 Türk Lirası

İkinci çocuk için 400 Türk Lirası

Üç ve daha fazla çocuk için Türk Lirası

ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?

Çocuk parası almak isteyen ailelerin ilk olarak ilgili nüfus müdürlüğüne giderek çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekmektedir. Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi eksiksiz biçimde doldurularak imzalanmalıdır. Dilekçeyi de dolduran aileler başvurularını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirler.