Çocuk sahibi çiftlere devletten müjde! 1800 TL'ye varan destek...

Çocuk parası her doğan çocuk için ebeveynlere verilen özel bir ödenektir. Bakanlık tarafından verilen çocuk parası için anne-babaların sigortalılık durumu ya da gelirine bakılmadan ödeme yapılır. Ancak çocuk parasının miktarının belirlenmesinde çiftlerin sahip olduğu çocuk sayısı etkili olur. Başka bir ifadeyle; anneler sahip oldukları çocuk sayısına göre devletten ödeme alırlar.

Yurt içinde ya da yurt dışında doğum yapan annelere sunulan çocuk parası yardımından yararlanılması için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar ilgili bakanlık tarafından düzenlenmiştir. Annelerin doğum parası desteğinden yararlanması için resmi başvurularını iletmesi gerekir. Peki çocuk parası desteği nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır? İşte, çocuk parası desteğine dair merak edilen detaylar...

ÇOCUK PARASI DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR? DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Çocuk yardımı genel itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere verilir. Bu nedenle destekten yararlanacak ebeveynlerden anne veya babanın ya da her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.