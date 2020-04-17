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Çocuk sahibi çiftlere devletten müjde! 1800 TL'ye varan destek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Devlet sağladığı maddi destekler ile ebeveynlerin yanında oluyor. Genç nüfusun artışını desteklemek ve yeni doğan bebeklerin en azından temel ihtiyaçlarının karşılanması için her anneye çocuk parası adı ile sosyal yardım sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeler kapsamında geliştirilen çocuk parası uygulaması ebeveynin çalışma durumuna bakılmadan veriliyor.

Çocuk sahibi çiftlere devletten müjde! 1800 TL'ye varan destek...

Çocuk parası her doğan çocuk için ebeveynlere verilen özel bir ödenektir. Bakanlık tarafından verilen çocuk parası için anne-babaların sigortalılık durumu ya da gelirine bakılmadan ödeme yapılır. Ancak çocuk parasının miktarının belirlenmesinde çiftlerin sahip olduğu çocuk sayısı etkili olur. Başka bir ifadeyle; anneler sahip oldukları çocuk sayısına göre devletten ödeme alırlar.

Yurt içinde ya da yurt dışında doğum yapan annelere sunulan çocuk parası yardımından yararlanılması için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar ilgili bakanlık tarafından düzenlenmiştir. Annelerin doğum parası desteğinden yararlanması için resmi başvurularını iletmesi gerekir. Peki çocuk parası desteği nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır? İşte, çocuk parası desteğine dair merak edilen detaylar...

ÇOCUK PARASI DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR? DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Çocuk yardımı genel itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere verilir. Bu nedenle destekten yararlanacak ebeveynlerden anne veya babanın ya da her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Çocuk yardımı başvuruları ve bu yardımın kabul edilmesinden sonra ödemeler annelere yapılır. Ancak annenin vefat etmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmaması durumda devreye babalar girer.

Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinde sonra gerçekleşmesi gerekir. Bu tarihten önce gerçekleşen doğumlar için yardım ödemesi yapılmaz.

15 Mayıs 2015 tarihinden önce gerçekleşen doğumlara yalnızca çocuk sayısının tespit edilmesi hususunda dikkat edilir.

Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi beklenir. Aynı zamanda bebeklerin başvuru tarihine kadar yaşaması şarttır.

Doğumun canlı olarak gerçekleşmesinden sonra bebeğin Kimlik Paylaşım Sistemine (KPS) ilgili Nüfus Müdürlükleri aracılığıyla kayıt ettirilmesi istenir.

Doğum yardımına ilişkin başvurular için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

Kişinin evde doğum yapması ya da evlat edinmesi durumunda da çocuk parası yardımından yararlanması mümkündür. Ancak bu noktada belirleyici kriter; evlat edilen çocuk için daha önceden yardım alınmamış olması ve evlat edinme zamanın 15 Mayıs 2015'ten sonrasına gelmesidir.

ÇOCUK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak verilen çocuk parası yardımı için yurt içinde ikamet eden annelerin başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden iletilir. Yurt dışında yaşayanların başvuruları ise büyükelçilik ve konsolosluklar aracılığıyla iletilir.

ÇOCUK PARASI YARDIMI KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Çocuk parası yardımı kapsamında yapılan ödeme miktarları annelerin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Tekli doğum için ilk çocuk adına 300 TL, ikinci çocuk adına 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki çocuklar adına 600 TL çocuk parası desteği verilir.
Çoklu doğum kapsamında ikiz çocuk sahibi annelere ilk çocuk adına 300 TL ve ikinci çocuk adına 400 TL olmak üzere toplam 700 TL ödeme yapılır.
Çoklu doğumlar kapsamında üçüz çocuk sahibi annelere ilk çocuk adına 300 TL, ikinci çocuk adına 400 TL ve üçüncü çocuk adına 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL çocuk parası yardımı verilir. Daha önce 2 çocuğu olan bir çift, üçüz dünyaya getirirse her çocuk için 600 TL, toplamda 1800 TL doğum yardımı alır.
Doğum yardımı ödemeleri, başvuru kabul edilirse PTT şubelerine yatırılır.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk yardımı, destek, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı,

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