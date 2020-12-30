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Coğrafi bilgi sistemlerinin verilerine e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 12:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli projelerde uzaktan algılama verileri ve tarama yöntemiyle elde edilen coğrafi verilerin e-Devlet Kapısı vasıtasıyla 'Coğrafi Veri Satış Portalı' üzerinden paylaşıldığını bildirdi.

Coğrafi bilgi sistemlerinin verilerine e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabilecek

oç, AA muhabirine, talep edilen coğrafi verilere erişebilmesi için e-Devlet Kapısı'nda izlenecek yolu anlattı.

Coğrafi Veri Satış Portalı'na, e-Devlet Kapısı üzerinden "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" bölümünden erişilebildiğini belirten Koç, vatandaşların ihtiyaç duyduğu coğrafi verileri, harita üzerinden arama yaparak istedikleri bölgeye ilişkin bilgileri sipariş edebildiklerini söyledi.

Sisteme üye kaydı yapıldıktan sonra, sipariş edilen verilerin elektronik ortamda ödemesinin gerçekleştirilip internet üzerinden bilgisayara yüklenebildiğini ifade eden Koç, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen ödeme sisteminin tamamen güvenli olduğunu dile getirdi. Koç, "Akademisyenler, üniversite öğrencileri, araştırmacılar, girişimciler talep ettikleri bölgeye ait verilere il, ilçe, ada, parsel bilgisiyle kolayca ulaşabilecek." dedi.

KAREKODLU SİSTEM

"Portal üzerinden talep edilen coğrafi veriler ve görüntüler için sistem tarafından karekod üretiliyor. Bu karekod, ürünü kimin, ne zaman ve nereden aldığına dair bilgiler içeriyor." diyen Koç, portaldan alınan diğer kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler ve özel sektör gibi 3'üncü kişiler tarafından kullanılacak ürünlerin doğrulamasının talep edildiğini vurguladı.

Koç, bu talepleri karşılamak için e-Devlet üzerinden sorgulama ekranına ürünler üzerinde yer alan karekod numarası girildiğinde, ürünün doğrulaması yapılarak Coğrafi Veri Satış Portalı'ndan kim tarafından ve ne zaman temin edildiğine ilişkin bilgilerin görülebildiğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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