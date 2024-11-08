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Çok konuşulacak asgari ücret yorumu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan altını çizdi: Enflasyon yüksekse maaş erir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
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Son Dakika... Yılın son Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı öncülüğünde gerçekleşen IV. Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Başkan Karahan'ın sunumu sonrasında basın mensupları Merkez Bankası yöneticilerine sorular yöneltti. Soru-cevap kısmında asgari ücret için de soru soruldu. Başkan Karahan ve Başkan Yardımcı Cevdet Akçay asgari ücret sorusunu yanıtladı.

Çok konuşulacak asgari ücret yorumu! Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan altını çizdi: Enflasyon yüksekse maaş erir

Son Dakika... Yılın son enflasyon raporu toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla başlayan toplantıda yıl sonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Hizmet enflasyonun beklentilerden yavaş düştüğünün altı çizilirken bunun nedeni olarak eğitim ve kira gösterildi.

Başkan Karahan'ın sunumunu tamamlaması ile beraber basın mensupları Merkez Bankası yöneticilerine sorular yöneltti. Sorular arasında en çok öne çıkan soru ise 'asgari ücret' oldu. Başkan Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücret için yanıt verdi.

Karahan'ın toplantıda asgari ücret için açıklaması şu şekilde:

"Asgari ücrette kapalı kapılar ardında bir eşik söylediğimiz doğru değil. Bunu yalanlıyoruz. Biz karar alıcı değiliz. Resmi ya da resmi olmayan herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz. Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Bizim yapmamız gereken enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek. Bu konuda kararlıyız. Enflasyonun düştüğünde alım gücünün arttığını göreceğiz. Yetkili mercilerin varsayımlarından yol çıkıyoruz, tahminlerimizi oluşturuyoruz, yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyon. Biz enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz biz bu konuda kararlıyız.

Enflasyon düştüğünde alım gücü artıyor. Toplumun tüm kesimleri tarafından gelir dağılımı adaleti olacak. Yönetilen yönlendiren fiyatlarla ilgili bugüne kadar eşgüdümle karar verildi. Bizi sürprize uğratan bir durum olmadı. Gelecek dönemde 2025'te daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Güncellemelerin bir kısmının enflasyon etkisi çok düşük olabiliyor. Görünen kalemler olduğu için beklentilere negatif etkisi oluyor"

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Başkan Karahan ABD'de asgari ücret için yüzde 25 zam dediği iddiasına ilişkin de şu şekilde bir yanıt verdi:

"Biz burada ne söylüyorsak her yerde aynı şeyi söylüyoruz. Asgari ücret özelinde böyle bir söylemim olmadı. Soru geldiğinde teknik bir değerlendirme yapıyoruz"

AKÇAY: "YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN, BİZ TAVSİYE MERCİİ DEĞİLİZ AMA..."

Karahan'ın ardından kısa bir değerlendirme de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan geldi. Akçay'ın asgari ücret için açıklaması şu şekilde:

“Asgari ücrette çalışmalarımız var ama tavsiye merci değiliz. İkincisi asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor. Şansımız var, etkisi daha düşük olacak. Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur. Beklentiler evet önemli, geçmişe dönük gerçekleşen değerleri kaale aldığınızda ileride sizin beklentinizde ağırlığı yüksek kalırsa atalette yüksek kalıyor. Hatalı çıkarımlar yaptığını ortaya çıkacak. Yüksek enflasyon döneminde bu zor bir durum.”

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İŞTE GÜNCEL ENFLASYON TAHMİNİ TABLOSU

2024 Enflasyon tahmini: Yüzde 44
2025 Enflasyon tahmini: Yüzde 21
2026 enflasyon tahmini: Yüzde 12

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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