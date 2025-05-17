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Çok konuşulacak karar! Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü. Ülkenin kredi notu "Aaa"dan "Aa1"e indirildi ve görünümü negatiften durağana çevrildi.

Çok konuşulacak karar! Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu 'Aaa'dan 'Aa1'e bir kademe düşürdü. CNBC-E'nin haberine göre, Moody's, gerekçe olarak 'benzer şekilde derecelendirilen ülkelere göre önemli ölçüde daha yüksek' artan borç ve faiz yükünü gösterdi.

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Moody's açıklamada, "Birbirini izleyen ABD yönetimleri ve Kongre, büyük yıllık mali açıkların ve artan faiz maliyetlerinin eğilimini tersine çevirmek için önlemler konusunda anlaşamadı" ifadelerini kullandı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Moody's
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