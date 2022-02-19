Çok konuşulacak koronavirüs araştırması! Komplo olduğunu savundular! Listede Türkiye detayı dikkat çekti!

Herkesin koronavirüs pandemisi ile nasıl başa çıktığı konusunda farklı bir yaklaşımı var. Bu kapsamda dünya gündemine 2019 yılında giren koronavirüs, birçok karmaşık konuyu da gündeme getirdi. Bazı kişiler koronavirüsün ‘güç sahibi kişilerce’ yaratıldığı efsanesini ortaya attı.

Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren İnternet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette dünya çapındaki insanların bu iddiaya ne ölçüde inandığı ortaya konuldu.

Araştırmaya göre Donald Trump'ın 2016'da Rus hükümetiyle komplo kurduğu teorisi en popüler teoriler arasında yer aldı. Bu görüşe yüzde 54 oran ile Kenya neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Ankete katılan 24 ülkeden bu komplo teorisine olan inancın en yaygın olduğu ülkede katılımcıların yüzde 30’unun pandemi hakkındaki bu görüşü paylaştığı ifade edildi. O ülke ise dünyanın en büyük nüfusuna sahip ikinci ülkesi Hindistan oldu. Koronavirüsün büyük güçler tarafından yaratıldığına inanan bir başka ülke ise ikinci sırada bulunan Güney Afrika oldu. Güney Afrika’yı sırasıyla Endonezya, Nijerya ve Polonya takip etti.

LİSTEDE TÜRKİYE DETAYI

Koronavirüsün ‘güç sahibi kişilerce’ yaratıldığı efsanesine inananların belirtildiği listede Türkiye de yer aldı. Ülkenin yüzde 14’ü koronavirüs pandemisi için böyle düşündüğü ifade edildi. Donald Trump'ın 2016 ABD başkanlık seçimlerini kazanmasına yardımcı olmak için bilerek Rus Hükümetiyle birlikte çalıştığına inananlarının oranı yüzde 33 olurken, diğer 11 komplo teorisine inananların oranı yüzde 26 oldu.

İşte o çarpıcı listenin ayrıntılar…





