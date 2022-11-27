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Çok konuşulacak 'taksi' çıkışı: "Yüzde 50 zam..." Şoförler de ikiye bölündü! "Türk yolcular binemiyor, yabancı yolcular binebiliyor"

27.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan taksi fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. "Taksi tarifesi artmalı" diyen Aksu İBB'den yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Aksu'ya kimi taksi şoförleri "Yarım saat, bir saat kullanıyorsun bazen 50 lira yazmıyor" diyerek destek verirken kimi ise "Türk yolcular binemiyor, yabancı yolcular binebiliyor" diyerek fiyatların düşmesi gerektiğini savundu. Vatandaşlar ise "Neden sayısını çoğaltmıyorlar" diye sordu.

Çok konuşulacak 'taksi' çıkışı: "Yüzde 50 zam..." Şoförler de ikiye bölündü! "Türk yolcular binemiyor, yabancı yolcular binebiliyor"

İstanbulluların yakındığı konuların arasında taksi bulamama sorunu ilk sıralarda yer alıyor. Ancak Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "toplu taşımaya yoğunluktan binemeyenlerin taksi toplu taşımadan ucuz olduğu için taksiye yöneldiğini" söylerken yüzde 50 zam talebini dile getirdi. Taksi şoförü Emrah Kınay, "Geçen Marmaray'a bindim 16 lira olmuş, otobüse biniyorsun 7-8 lira, taksiye binersin daha iyi" diyerek Aksu'ya desteğini belirtirken bir başka taksi şoförü Volkan Çalışkan ise " Fiyatlar düşürülmeli, Türk yolcular binemiyor, yabancı yolcular binebiliyor. Yolcu seçen taksiciler de çok, mesafe beğenmiyorlar, gitmek istemiyorlar" dedi. Esnaf Miraç Bıyıklı, "Fiyatlarla alakası yok, kendini uyanık sanan taksi şoförleri var, özellikle Arap müşterilerin peşindeler, kimi zaman da boşlar ve müşteri almıyorlar" diyerek görüşünü belirtti. Aksu'nun taksi zammını gündeme getiren çıkışı ve vatandaşlar ile şoförlerin görüşleri şu şekilde...

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"EN AZ YÜZDE 50 ORANINDA ZAM TALEBİMİZ VAR"

Eyüp Aksu taksi ücret tarifelerini işaret ederek, yolcu sayısına bağlı olarak konuştuğunu belirtti ve şöyle dedi:

"İstanbul'da taksimetre ücretleri toplu taşımaya oranla çok ucuz kaldı. İstanbul halkı yoğun saatlerde toplu ulaşımı yoğunluktan dolayı kullanamıyor. Bütün vatandaşlarımız, taksimetre ücretleri toplu taşımaya göre çok ucuz olduğu için herkes taksiyi tercih etmeye başladı. Bizim giderlerimize ise yüklü miktarda zam yapıldı, bu işi sürdürebilmemiz adına taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep ediyoruz. Biz toplu taşıma aracı değiliz, biz ucuz kaldık. En az yüzde 50 oranında zam talebimiz var. İstanbul'da trafik çok yoğun, bazen trafikte kilitlenip kalıyoruz. Bekleme, açılış ve kilometre ücretlerine en az yüzde 50 zam yapılmasını İBB'den talep ediyoruz. Örnek veriyorum, Şirinevler'den taksiye bindiğinizde İncirli'ye geldiğinizi düşünün toplu taşıma iki kişiden 24 lira alıyor, üç kişiden 36 lira alıyor. Biz ise taksilerde indi bindi 28 lira alıyoruz. O mesafe 28 TL'yi geçmiyor. Düşünün üç kişi yolculuk yaptınız, bu yolculuğu toplu taşımayla yaparsanız 36 lira ödeyeceksiniz, taksi ile yaparsanız 28 lira ödeyeceksiniz. Taksi toplu taşımadan çok ucuz kaldı."

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"YARIM SAAT, BİR SAAT KULLANIYORSUN BAZEN 50 LİRA YAZMIYOR"

Taksi ücret tarifesini düşük bulduğunu ifade eden taksi şoförü Emrah Kınay ise, "Geçen Marmaray'a bindim 16 lira olmuş, otobüse biniyorsun 7-8 lira, taksiye binersin daha iyi. Yarım saat, bir saat kullanıyorsun bazen 50 lira yazmıyor. Açılışı 9 lira 80 kuruş. Ben olsam ben de taksi kullanırım, Başkan Eyüp Aksu'ya katılıyorum. Gerekeni söylemiş, doğruyu söylemiş" diye konuştu.

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"GEREĞİNDEN PAHALI, TÜRK YOLCUNUN TAKSİYE BİNEBİLMESİ LAZIM"

Taksi fiyatlarını yerli yolcu için yüksek bulduğunu söyleyen taksi şoförü Volkan Çalışkan şu şekilde konuştu:

"Fiyatlar şu an bana kalırsa taksilerde gereğinden fazla pahalı. Fiyatlar düşürülmeli, Türk yolcular binemiyor, yabancı yolcular binebiliyor. Yolcu seçen taksiciler de çok, mesafe beğenmiyorlar, gitmek istemiyorlar. Yıl sonundan sonra ocak ayında tarifeye zaten bir daha zam gelecek. Az önce bir yolcum belirli bir mesafe geldi ve 150 TL ödedi, bundan birkaç ay sonra bir dahaki sene belki de 200-250 TL'ye gelecek. Bu taksiciler için iyi bir şey değil, Türk yolcunun da bu taksiye binebilmesi lazım. Her şeyin fiyatı düşmeli, taksimetrenin de öyle. Taksiler sadece yabancılara özel olmamalı, ben ileriden yolcu alsam ve o yabancı olsa düşünmeden taksiye binebiliyor. Türk yolcu ise taksiye binerken düşünüyor."

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"FİYATLARLA ALAKASI YOK, KENDİNİ UYANIK SANANLAR VAR"

Eminönü'nde esnaf olduğunu ve çoğu zaman toplu taşıma yerine taksi kullandığını belirten Miraç Bıyıklı ise şu ifadeleri kullandı:

"Taksiye ihtiyacı olanlar, acele işi olanlar biniyor. Taksi bulamıyoruz, taksi sayısı eksik. Benim iş yerim var Eminönü Tahtakale'de, burada esnafım. Bu noktada 30-40 dakika taksi beklediğimiz oluyor. Fiyatlarla alakası yok, kendini uyanık sanan taksi şoförleri var, özellikle Arap müşterilerin peşindeler, kimi zaman da boşlar ve müşteri almıyorlar. Dürüst taksiciler de var, onlar ise ekmeğinin peşinde."

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"TAKSİ FİYATLARI UCUZSA NEDEN SAYISINI ÇOĞALTMIYORLAR?"

Toplu taşımada yoğunluk görmediğini söyleyen yolcu Şemsettin Öztürk de şöyle dedi:

"Metrobüste de, otobüste de, tramvayda da yer bulabiliyoruz. Mesela birazdan gelen otobüs boş gelecek, iş saatlerinde yoğunluk olabilir. Taksi fiyatları ucuzsa neden sayısını çoğaltmıyorlar? Fiyatlarla alakalı değil, ucuz olduğunu da sanmıyorum. Normal, taksiciyi de zarar ettirmeyen, ekonomisini kaldıran, kimseyi üzmeyen bir şekilde. Toplu taşıma da sürekli artan nüfustan dolayı yoğun olabilir, fakat iş çıkış saatlerinde yoğun oluyor. O saatlere de fazla sefer koysalar, bu kez o otobüsler öğlen saatlerinde iş yapamayacak."

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(DHA)

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