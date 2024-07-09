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Commerzbank'tan TL tahmini: Beklentisini koruduğunu açıkladı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 17:05
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Commerzbank Türk lirasında yıl sonu için 35 olan beklentisini koruduğunu açıkladı. Enflasyonun ilk kez Haziran'da aşağı yönlü sürpriz yaptığını hatırlatan Ghose Merkez Bankası'nın Döviz rezervlerinin de toparlandığını ifade etti. Ghose, ABD'de son dönemdeki verilerin de lira ve diğer gelişen ülke para birimlerini desteklediğine dikkat çekti.

Commerzbank'tan TL tahmini: Beklentisini koruduğunu açıkladı!

Commerzbank Gelişen Piyasa Ekonomisti Tatha Ghose paylaştığı bir notta Türk lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından istikrarlı seyir izlediğini belirtti.

Ghose Dolar/TL 'de yıl sonu için 35 tahminini koruduklarını açıkladı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre notta "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek geleneksel ekonomi politikalarına bağlı kalacakları konusunda piyasaya güvence verdi. Merkez Bankası yönetimi de enflasyonun gelecek aylarda ılımlaşacağını belirtiyor. Bu kritik bir test olacak. Enflasyon baz etkileriyle yüzeysel olarak yavaşlayacak ancak temel düzeyde yavaşlama olmazsa politika yapıcılar yeni bir güven krizi yaşayabilir. Dolar/TL'de 2024 sonu için 35 olan 'sembolik tahminimizi' koruyoruz" ifadesi kullanıldı.

Express


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