‘Corona Aşısı Uçuşlarda Zorunlu Olmalı mı?’ Tartışması

Corona virüsü aşılarının onay almasına kısa süre kala aşıların havayolu seyahatlerindeki rolü de tartışılıyor. Havayolu şirketlerinin Corona aşısının hava yolu seyahati için zorunlu tutulmasına olan muhalefeti artıyor.

Dünya genelindeki havaalanlarını temsil eden Uluslararası Havaalanları Konseyi, birçok havayolu tarafından yapılan test ya da aşı zorunluluğu arasında tercih yapmalarına izin verilmesi çağrısına katıldı.

Uçuş öncesi aşı olma zorunluluğunun sektöre karantina uygulamaları kadar zarar vermesinden endişe ediliyor.

Avustralya’nın Qantas Havayolları, geçen hafta yolcuların Corona virüsü aşısı olmasının uluslararası uçuşlarında zorunlu olacağını açıklamış, bu da yeni bir tartışmayı tetiklenmişti.

Ancak birçok havayolu şirketi ve havaalanı, aşı uygulamasının dünya genelinde yaygınlaşmasından önce aşı olmayı bekleyenlerin uçuşlara alınmamasının havacılık piyasası küçük Avrupa gibi bölgelerin bundan olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Avustralya yurtdışından gelen yolcuların aşı olması gerektiğini, aksi halde belli otellerde karantinada tutulacaklarını açıkladı.