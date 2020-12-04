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‘Corona Aşısı Uçuşlarda Zorunlu Olmalı mı?’ Tartışması

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2020 01:20 | Son Güncelleme

Corona virüsü aşılarının onay almasına kısa süre kala aşıların havayolu seyahatlerindeki rolü de tartışılıyor. Havayolu şirketlerinin Corona aşısının hava yolu seyahati için zorunlu tutulmasına olan muhalefeti artıyor

‘Corona Aşısı Uçuşlarda Zorunlu Olmalı mı?’ Tartışması

Corona virüsü aşılarının onay almasına kısa süre kala aşıların havayolu seyahatlerindeki rolü de tartışılıyor. Havayolu şirketlerinin Corona aşısının hava yolu seyahati için zorunlu tutulmasına olan muhalefeti artıyor.

Dünya genelindeki havaalanlarını temsil eden Uluslararası Havaalanları Konseyi, birçok havayolu tarafından yapılan test ya da aşı zorunluluğu arasında tercih yapmalarına izin verilmesi çağrısına katıldı.

Uçuş öncesi aşı olma zorunluluğunun sektöre karantina uygulamaları kadar zarar vermesinden endişe ediliyor.

Avustralya’nın Qantas Havayolları, geçen hafta yolcuların Corona virüsü aşısı olmasının uluslararası uçuşlarında zorunlu olacağını açıklamış, bu da yeni bir tartışmayı tetiklenmişti.

Ancak birçok havayolu şirketi ve havaalanı, aşı uygulamasının dünya genelinde yaygınlaşmasından önce aşı olmayı bekleyenlerin uçuşlara alınmamasının havacılık piyasası küçük Avrupa gibi bölgelerin bundan olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Avustralya yurtdışından gelen yolcuların aşı olması gerektiğini, aksi halde belli otellerde karantinada tutulacaklarını açıkladı.

Havayolu ticaret grubu IATA, geçen hafta sektör için yaptığı finansal öngörüsünü Corona virüsü salgınının ikinci dalgasının Avrupa ve Amerika’da vakaları arttırmasının ardından aşağıya çekmişti. IATA, havayolu taşımacılığında aşıyı zorunlu kılmanın küresel düzeyde mümkün olmayacağı görüşünde.

IATA Genel Başkanı Alexandre de Juniac, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada sistematik test uygulamasının sınırların açılmasında aşıdan daha önemli olduğunu söyledi.

Bazı uzmanlar da aşının zorunlu tutulmasının stoğun yetersiz olması ve kalitedeki çeşitlilik nedeniyle zor olduğu görüşünde.

Amerikalı salgın hastalık uzmanı Dr. David Freedman, İngiltere’nin karantina sürelerini azaltmak için testleri kullanma uygulamasına başka ülkelerin de katılabileceği görüşünde.

Birmingham Alabama Üniversitesi profesörü Freedman, uçmak isteyen herkesin aşılanmasının yıllar alabileceğini söyledi.

Freedman, aşının zorunlu kılınması konusunda bir diğer sorunun da aşıların kalitesi arasındaki farklılık olacağını belirtti.

Öte yandan Amerika’da yolcu ve yük taşımacılığı havayolu sektörü, Ekim ayının ortasına kadar bir ay içinde toplam istihdamda 29 bin kişilik azalma olduğunu bildirdi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Ekim ayı ortasında havayollarının 673 bin 278 kişiyi istihdam ettiğini, bu sayının da ABD’de havayolu seyahatine talebin aniden azalmaya başladığı Mart ayından 81.749 daha az olduğunu belirtti.

Bakanlık Mart ayından itibaren United Airlines’ın çalışanlarını yüzde 32 azaltarak 29.243 kişiyi işten çıkardığını; Delta Airlines’ın çalışan sayısını yüzde 32 azaltarak 28.751 kişiyi işten çıkardığını belirtti.

Ekim ayında American Airlines ve United Airlines, 25 milyar dolarlık havayolları destek programının 30 Eylül’de sonra ermesinin ardından 32 binden fazla işçiyi zorunlu izne çıkardığını bildirmişti.

ABD havayolu sektörü talebin yüzde 60’tan fazla düştüğü bu dönemde hala her ay milyarlarca dolar kayıp yaşamaya devam ediyor.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada havayolları için, binlerce işçinin maaşlarının ödenmesini sağlayacak 20 milyar dolarlık yeni bir programı desteklediğini açıklamıştı.

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