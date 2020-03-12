Koronavirüs satışı artırdı! 1 günde 6,5 ton kolonya sattı

Kayseri'de vatandaşlar, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, virüse karşı önlem almak için kolonya dükkânlarına akın etti. Kolonya dükkânına gelen vatandaşlar, getirdikleri pet şişeler ve dükkândaki şişelerle kolonya satın aldı. Kentte 4 kuşaktır kolonya dükkânı işleten Hazım ve Nazım Büyüksimitci (49) kardeşler artan kolonya talebine yetişmekte güçlük yaşadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından, vatandaşların kolonyaya yoğun talep gösterdiğini kaydeden Hazım Büyüksimitci, "Dün sabah saatlerinde bir hareketlik yaşandı. Gece 03.00'da kadar çalıştık. Alkol hijyen görevi yaptığı için mikropları öldürüyor. 80 derecenin üzerinde olduğu için bakteri ve mikroplara karşı önemli bir öldürücü işlev görüyor. Bazı dezenfektanlarda ısı oranı çok düşük. Bizim kolonyamızda ısı oranı 80 derece" dedi.

'ALKOL BULMAKTA SORUN YAŞIYORUZ'

Alkol temin etmekte de sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Hazım Büyüksimitci, "Dünyada ki alkol hammaddesinin büyük bir kısmı Çin, İran ve İtalya'ya gittiği için büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Dün dükkanda bulunan 6.5 ton kolonya bir anda bitti. Kardeşim Nazım, Erzurum'a alkol getirmeye gitti. Bu gece de 3 ton alkol gelecek. Son 1 ayda 15 ton kolonya sattık" dedi.