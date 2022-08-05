FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CRM Grup, Türkiye’nin ilk e-seyahat acentesi Tatil.com’u aldı

CRM Grup, Türkiye’nin ilk e-seyahat acentesi Tatil.com’u aldı

05.08.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ilk ve tek seyahat portalı olarak 1998 yılında kurulan Tatil.com geçen yıldan bu yana mali anlamda zor bir dönemdeydi. Yeniden yapılanma sürecine giren Tatil.com’u yine sektörünün öncü markalarını bünyesinde barındıran CRM Grup devraldı.

CRM Grup, Türkiye’nin ilk e-seyahat acentesi Tatil.com’u aldı

Turizmde Halimax, CRM Turizm’in ardından sektördeki üçüncü yatırıma imza attıklarını söyleyen CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Turizm sektöründe 15 yılı aşkın süredir, pazarlama, satış ve dijital marketing hizmeti veriyoruz. Geçen yıl Holimax ile sektörde B2C satış operasyonuna da başladık, eş zamanlı olarak Le Chic Fethiye Otel’i de bünyesine katarak otel işletmeciliğinde de boy gösterdik” dedi.  Tatil.com yatırımıyla birlikte turizm sektörüne ciddi bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Ramazan Becer, “Tatil.com Türkiye’nin en iyi tatil domainlerinden biri. Global pazarda çok ciddi bir altyapısı var. Hedefimiz   tatil.com’u tüm dünyaya hizmet eden bir seyahat portalı haline getirmek. Hem yurtiçi hem yurtdışı pazarında yönetilecek iyi bir dijital süreçle, ülkemizin tanıtımına ciddi katkı sağlayacak. Bu oluşumun içerisinde olmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

208 ülkede 600 binden fazla otelle anlaşması bulunan Tatil.com, yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösteriyor.  Yurt içi ve yurt dışı otel, uçak, kişiye özel ve grup tur paketleri için rezervasyon yapılabilen Türkiye’nin ilk ve tek seyahat portalı olarak bilinen şirketin bir dönem farklı şehirlerde yaklaşık 90 yetkili satış ofisi bulunuyordu.

foto

 

PANDEMİNİN OLUMSUZ RÜZGARI EN ÇOK TURİZM SEKTÖRÜNE ESTİ!

 
2020 yılı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüm sektörleri hazırlıksız yakalayan pandemi süreci, turizm sektörüne de çok büyük darbe vurdu. Ekonomik olarak dara giren sektörlerin başında gelen seyahat turizmi, iade ve iptal yükümlülükleriyle ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte ekonomik olarak zarar gören markalardan biri olan tatil.com’u tekrar tüketiciyle buluşturduklarını belirten Becer, “Pandeminin getirdiği olumsuz rüzgardan çok etkilenen tatil.com, geçtiğimiz Şubat ayında faaliyetlerini durdurmuştu. CRM Grup olarak, marka ve altyapı haklarını satın alarak, tekrardan markayı ayağa kaldırma adımlarımızı attık” diye konuştu.
 

“550 KİŞİLİK EKİPLE YOLA ÇIKTIK”

Ramazan Becer, “Turizm sektöründe tatilcilerin güvenli yol arkadaşı olma hedefimizle yola çıktık. Saha operasyonlarımızda 150 kişi, call center ekibimizde 400 kişi ile yola çıktık. Her bütçeye uygun tesisleri, en uygun fiyatla tatilcileri buluşturmaya başladık. Turizm sektörü ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasının yanında, en yüksek döviz getirisini sağlıyor. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldıTrafik sigortasında yeni düzenleme! Artış yapıldı
Yüzde 25 indirim geliyor!Yüzde 25 indirim geliyor!
Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!Emekli promosyonlarında bilinmeyen detay!
Anahtar Kelimeler:
satın alma seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

EYT’de dikkat çeken yeni detay!

EYT’de dikkat çeken yeni detay!

Yüzde 25 indirim yapıldı! İşte yeni fiyatlar....

Yüzde 25 indirim yapıldı! İşte yeni fiyatlar....

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Kilisedeki kıyafet seçimi sorun oldu! “Kovulunca çok utandım”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Afrika’nın en zengin çocuğu! 10 yaşındaki milyardere şok

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.