CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? CTE memur alımı 2020 başvurusu ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sözlü sınav ve mülakat ile 9-5’inci dereceli kadrolara 300’ü erkek ve 100’ü kadın olacak şekilde toplam 400 idare memuru öğrencisi alımı yapılıyor. CTE 400 personel alımı ile ilgili başvurular ise e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılıyor? İşte CTE memur alımı 2020 ile ilgili tüm merak edilenler...
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler doğrultusunda başvurular 27 Kasım 2020 tarihinden 11 Aralık 2020 (23:59:59’a kadar) tarihine kadar e-devlet üzerinden alınacak. Bu nedenle CTE memur alımı başvurusu için adayların e-devlet sistemine giriş yapması ve iş başvuru ekranından başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. Posta yoluyla ya da şahsen başvurular kabul edilmiyor. Adayların öğrenim durumları ise Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığıyla 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı web servisleri aracılığıyla alınacak.
Başvuru sırasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde bulunan öğrenim bilgileri dikkate alınacağı için e-devlet sisteminde mezuniyet bilgisi yer almayan adayların başvuruda mağduriyet yaşamaması amacıyla e-devlet üzerinde olmayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları okuldan güncelleştirmeleri gerekiyor. İlanda yer alan KPSSP3 puan türü haricinde farklı bir puan türünden başvuru gerçekleştiren adayların ise başvuruları değerlendirmeye alınmıyor. Bu noktada sorumluluk adayın kendisinde oluyor. Ön inceleme sürecinde e-devlet sistemindeki bilgiler dikkate alınıyor ve ilave belge talep edilmiyor. Buna karşılık gerekli hallerde adaylardan sisteme yüklenmiş olan belgelerin asılları istenebilecek.
Başvuru işleminin nasıl gerçekleştirileceğine dair ise cte.adalet.gov.tr resmi internet sitesinde bir e-Başvuru Kılavuzu yer alıyor. Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor. Şartları taşımayan adayların başvuruları ise değerlendirmeye alınmıyor. Adayların, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranını kullanarak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Buna ek olarak “Başvurularım” ekranında “Başvuru tamamlandı” ibaresi olmayan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmıyor. Bu noktada da sorumluluk başvuruyu yapan adayda oluyor. Mağduriyetler dolayısıyla hak kaybı yaşayan adayların ise taleplerinin dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Ayrıca başvurusunu iptal etmek isteyen adaylar, yine e-devlet sistemi üzerinden başvuru sürecinde içerisinde başvurularını iptal edebiliyor.
Çok sayıda aday tarafından CTE memur alımı şartları da merak ediliyor ve araştırılıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor. Bunun için Türk vatandaşı olma, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alınmış olması ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olunması gibi şartlar aranıyor. Aranan diğer şartlar ise şöyle:
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
Konuyla ilgili detaylı bilgiye cte.adalet.gov.tr resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
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