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Cumhur İttifakı'nın Muğla adayı Aydın Ayaydın: 'Emekli maaşları 15 bin TL'ye tamamlanacak'

23.03.2024 23:34
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Cumhur İttifakı'nın Muğla adayı Aydın Ayaydın, "Muğla ve ilçelerinde yerleşik emekli vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım fonundan 5 bin lira ek maaş ödemesi yapılacak.10 bin lira emekli maaşı alan emeklilerin maaşları 15 bin liraya tamamlanacak. Hiçbir eve 15 bin liradan aşağı emekli maaşı girmeyecek" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Muğla adayı Aydın Ayaydın: 'Emekli maaşları 15 bin TL'ye tamamlanacak'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla ve Fethiye'yi gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmak istediklerini belirterek, Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kaya, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten ile Fethiye'de Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaya, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla ve Fethiye'yi çok önemsediğini, hem Büyükşehir hem de Fethiye'yi kazanmak için destek beklediklerini söyledi.

Aydın Ayaydın'ın Muğla'yı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağını belirten Kaya, "Ayaydın ve Muhammet Başkanımızın arkasındayız. Fethiye, artık hizmet belediyeciliğine kavuşacak. Kökten'in ve Ayaydın'ın projelerine Ankara'da destek olacağız. Muğla'yı gerçek belediyecilik, sosyal belediyecilikle kavuşturacağız. Cumhurbaşkanı'mız sizlere inanıyor ve güveniyor." diye konuştu.

AA-20240322-34067654-34067647-MUGLA_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKAN_ADAYI_AYAYDIN_MARMARISTE_ESNAFLA_BULUSTU

EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI! 15 BİN TL'YE TAMAMLANACAK

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın da 31 Mart'taki seçimde vatandaşların 10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve hiçbir hizmet getirmeyenleri göndereceklerini söyledi.

Kendisi ile Muhammet Kökten'in, Fethiye'yi gerçek belediyecilikle tanıştırmak için yola çıktıklarını dile getiren Ayaydın, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar size Büyükşehirden gelmeyen hizmetler, altyapı kanalizasyon, temizlik, deniz kirliliğinin giderilmesi ve buna benzer belediye hizmetleriyle ilgili 10 yılda yapılmayanları Muhammet Kökten kardeşimle el ele vereceğiz ve görev süremiz içerisinde süratle hizmetleri sizlerin ayağına getireceğiz. Muğla ve ilçelerinde yerleşik emekli vatandaşlarımıza Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım fonundan 5 bin lira ek maaş ödemesi yapılacak. 10 bin lira emekli maaşı alan emeklilerin maaşları 15 bin liraya tamamlanacak. Hiçbir eve 15 bin liradan aşağı emekli maaşı girmeyecek. Gönül rahatlığıyla bu farkı ödeyeceğiz."

AA-20240322-34067654-34067648-MUGLA_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKAN_ADAYI_AYAYDIN_MARMARISTE_ESNAFLA_BULUSTU

"KADINLARA ŞİDDETİN KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ"

Ayaydın, üretim yapan kadınların ürünlerinin pazarlanmasına destek olmak için Büyükşehir Belediyesinde ofis kuracaklarını dile getirdi.

Kadına şiddetin önlenmesi yönünde de çalışmalar yapacaklarını anlatan Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımıza uzanan bir el varsa kadına şiddetin karşısında Büyükşehir Belediyesi olarak ben olacağım, ilçede de Muhammet Kökten kardeşimle şiddetin karşısında dimdik duracağız. Kadınlarımıza Büyükşehir Belediyesinde 2 avukat istihdam edeceğiz. Kadınlarımızın her türlü hukuki arzu ve isteklerine ücretsiz destek sağlanacak. Evlenecek çiftler için Muğla ve ilçelerinde bir yıl boyunca ayda 5 bin lira kira yardımı yapılacak. Yeni iş kuracak kadınlara büyükşehir belediyesinden 25 bin lira işletme sermayesi verilecek. Kamu bankalarıyla da işbirliğinde mikro kredi adı altında düşük faizli ve uzun vadeli kredi sağlayacağız."

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Muğla ak parti aydın ayaydın Seçim 2024
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