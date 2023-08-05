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Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici'den 'emekli maaşı' çıkışı! "Ocak ayını beklemeden zam yapılmalı"

05.08.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli bulunmadığı yönünde devam ediyor. Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 'seyyanen zam' çıkışının ardından BBP lideri Mustafa Destici'den de maaş artışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Partisinin MKYK toplantısı öncesinde konuşan Destici, "Ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici'den 'emekli maaşı' çıkışı! "Ocak ayını beklemeden zam yapılmalı"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel seçimlerden sonra yurt gezilerinde ve ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Destici, emeklilerin maaş artışı taleplerini dile getirdiklerini belirtti.

"MAAŞ ARTIŞLARININ YAPILMASINI ARZU EDİYORUZ"

Emekli aylıklarına yılbaşından önce zam yapılması gerektiğini ifade eden Destici, "Biz ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

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"PİYASADAKİ ARTIŞLARA DUR DENİLMELİDİR"

BBP Genel Başkanı Destici, vatandaşların fahiş fiyatlarla ilgili şikayetleri olduğunu, fahiş fiyat uygulayanların suç işlediğini söyledi.

Destici, "Dalında beş liraya alınan ya da toptancının beş liraya aldığı bir elma eğer markette elli liraya satılıyorsa satanın büyük bir günahı vardır. Elbette vatandaş bunu sormakla da haklıdır. Halkın içindeyiz. Üreticisiyle satıcısıyla ve alıcısıyla beraberiz. Dolayısıyla bunları biz de yaşıyoruz maalesef bu konularda bir mesafe alınabilmiş değil. Burada büyük bir düzensizlik var. Bunun mutlaka önüne geçilmeli ve piyasadaki artışlara dur denilmelidir." ifadelerini kullandı.

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Yaklaşan yerel seçimler için Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla seçime girmeye hazır olduklarını belirten Destici, büyükşehirlerde ittifak yapmak gibi bir durum oluşursa parti kurullarınca değerlendirebileceklerini söyledi. (AA)

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