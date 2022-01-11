Cumhurbaşkanı duyurmuştu! 1 milyon kişiye istihdam... Asgari ücretin yarısı maaş verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezleri ve burada okuyan öğrencilerin alacağı maaşlar hakkında kanun düzenlemesi açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, yıl sonuna kadar 1 milyon gencin mesleki eğitim merkezlerine dahil edilerek istihdam sağlamayı hedeflendiği ve 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yarısı kadar 2 bin 126 lira ödeme yapılacağını duyurdu. Bu duyuru ardından konuyla alakalı görüş veren İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi M. Vural Koç, “Mesleki eğitim merkezlerimiz hak ettiği yeri buldu” dedi.

"1 MİLYON İNSANA İSTİHDAM SAĞLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı kararla 1 milyon kişiye istihdam sağlanacağını belirten Koç, “Öğrenciler meslek öğrenirken para kazanacaklar. Mesleki eğitim merkezleri hak ettiği yeri buldu. Bugün itibari ile OSB bölgemizde irtibat büroları açıldı. İş insanları ve sanayicilerimiz açılan irtibat bürolarından öğrenci talep edebilecekler. Bir ülkenin gelişmesi için meslek eğitiminin ne kadar önemli olduğunu dün Cumhurbaşkanımızın ağzından bizzat duyduk. Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman meslek eğitime ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Mesleki eğitim ile ülkenin gelişmesiyle beraber yürüdüğünü hep beraber görüyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın talimatları ile organize sanayi bölgemizde irtibat büromuzu açtık umuyorum ki bundan sonra daha iyi gelişmeler olacak. Bu alınan kararlar ile ileride 500 bin - 1 milyon arası insanımıza iş istihdamı sağlanacak. Eleman bulamıyorum diyen iş insanlarımızın eleman ihtiyaçları bu sayede giderilecek” dedi.

"ÖĞRENCİLER HEM OKUYACAK HEM PARA KAZANACAK"

Öğrencilerin meslek eğitimi alırken biryanda para kazanacağını ve ülkemizin gelişmesi için mesleki eğitimin önemini belirten Koç, “Öğrenciler okurken bir yandan para kazanacaklar. Bu okullarda okuyan gençlerimizin statüleri düşmeyecek aksine artacaktır. Meslek eğitimi merkezinden mezun olmak gerçekten bir meslek sahibi olmak demektir. Burada yetişen öğrenciler eğitim, pratik ve teorik olarak iyi bilgiler ile donatılmış olacaklar. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Alın terinin yanında akıl terini de akıtacak gençlerimiz ülkemizin gelişmesinde çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Türkiye kişi başına milli gelirini arttırması için katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundadır ve bu ürünleri satmalıdır. Bunları yapabilmek için ustalarımızın ve kalfalarımızın eğitimli olmaları sayesinde gerçekleşebilir. Bu sayede ülkenin ekonomisi gelişecek. Konforlu bir yaşam gençlerimizi bekliyor. Türkiye’de sanayicilerimizin gençlere ihtiyacı vardır. Ülkemizin gelişmesi için mesleki eğitim almış öğrencilere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

"MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİMİZ HAK ETTĞİ YERİ BULDU"

Mesleki eğitim merkezlerinin hak ettiği yeri bulduğunu belirten Başakşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salih Güneş, “Bu gün devletimizin aldığı kararlar neticesinde çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimiz hak ettiği yeri buldu. Organize sanayi bölgesinde bugün itibari ile irtibat büromuzu açtık. Gerek bölgemize gerekse diğer ilçelerde Organize sanayi bölgesine gerekli olan çırak usta kalfa ustalık eğitimleri gibi durumları irtibat büromuzdan yapacağız. 180’e yakın alan ve dalda organize sanayi bölgesinin ihtiyacı olan tüm elemanları birlikte yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

"12'NCİ SINIFLARA ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 50'Sİ VERİLECEK"

Öğrencilerin çıraklık kalfalık dersleri alırken aynı zaman da maaşlarını düzenli olarak alacaklarını belirten Güneş, “2017’den itibaren mesleki eğitimle ilgili devrim niteliğinde kararlar alındı. Özellikle öğrencilerin yetiştirilmesi için ustaları ile birlikte eğitime alındı. Artık uygulamalı dersler makinecilik, kaynakçılık, tornacılık, ustalar vasıtasıyla öğretilecek. Öğrencilerimiz haftada 1 gün okula geliyor haftanın diğer günleri ustalarımızdan mesleğin püf noktalarını öğreniyorlar. Ayrıca devlet büyük bir teşvik yaptı. Eskiden de bu teşvik vardı ama Cumhurbaşkanımız bunu büyüttü. Yeni okula başlayan 14 yaşındaki bir öğrencimize asgari ücretin yüzde 30’u kadar bir maaş verilecek yani bin 250 lira gibi bir destek verilecek. Ayrıca sigortaları da devlet tarafından kurumlarımız ödeyecek. Bu büyük bir teşvik oldu. 12. Sınıflara ise asgari ücretin yüzde 50’si kadar bir maaş verilecek yani 2 bin 200 liraya denk geliyor. İş verenler devletin fedakarlığını görünce bir o kadar da kendileri öğrencilerimize destek veriyor. Bizim binlerce mühendis yerine sahada organize olmuş işini iyi bilen kariyerini seçmiş elemanlara ihtiyacımız var. Bu yüzden mesleki eğitim merkezleri çok önemli bir rol oynuyor. Dünyadaki kalkınmış ülkelerde bunu görebiliriz” şeklinde konuştu.

