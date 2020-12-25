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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 pozitif büyümeyle kapanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası'nda yaptığı konuşmasında ekonomiyle ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, 2020'nin pozitif büyüme rakamıyla kapatılacağını söyledi. Muhalefetin de eline geçirdiği her fırsatı yabancı yatırımcıyı ürkütmek için kullandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 pozitif büyümeyle kapanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012'den bu yana düzenlediği ve bu yıl 25-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek "Türkiye İnovasyon Haftası" etkinliğine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Yaptığımız hazırlıkların ne kadar doğru ve zamanlıca olduğunu, Covid-19 döneminde bizzat tecrübe ettik. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan turizme kadar muhalefetin 18 yıldır sürekli bizi eleştirdiği hususların tamamı, sadece 8 ayda tümüyle boşa çıkmıştır. Bu süreç ülkemizin gücü ve hükümetimizin ufku yanında, muhalefetin vizyonsuzluğunu da ortaya koymuştur. Türkiye’nin en büyük talihsizliği, siyaseti ikbal ve rant kapısı olarak gören sığ muhalefet anlayışıdır. Eline geçirdiği her fırsatı Türkiye’yi karalamak, yabancı yatırımcıyı ürkütmek, Türk ekonomisini kötülemek için kullanan bu zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Yılın ikinci çeyreğinde salgının etkisiyle küçülen ekonomimiz, üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmayla yüzde 6,7 büyüdü. Bu oranla dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk. Aynı şekilde yılın son çeyreğine de güzel bir başlangıç yaptık. Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 artarken, imalat sanayisindeki artış yüzde 11’i buldu.

Tüm bu gelişmeler, 2020 yılını beklentilerimiz doğrultusunda pozitif bir büyüme oranıyla kapatacağımıza işaret ediyor''

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