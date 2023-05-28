CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması saat kaçta, ne zaman, nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması canlı olarak yayınlanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre; açılan sandık oranı yüzde 75,42, Recep Tayyip Erdoğan oyların 53,41'ini Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların 46,59'unu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması ile ilgili detayları Kısıklı'da yaptığı açıklamada belirtti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması canlı izleme ekranı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını önceki seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde yapmıştı.

CumhurbaşkanI Erdoğan balkon konuşmasını ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını YKS'nın resmi açıklamasının ardından yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI NEREDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı balkon konuşması ile halka seslenecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi adres şu şekilde:

Atatürk Orman Çiftliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe, Ankara, Türkiye

