FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması saat kaçta, ne zaman, nerede?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması saat kaçta, ne zaman, nerede?

28.05.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması canlı olarak yayınlanacak. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna dair veriler yayımlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması saat kaçta, ne zaman, nerede?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması saat kaçta, ne zaman, nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması canlı olarak yayınlanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre; açılan sandık oranı yüzde 75,42, Recep Tayyip Erdoğan oyların 53,41'ini Kemal Kılıçdaroğlu ise oyların 46,59'unu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması ile ilgili detayları Kısıklı'da yaptığı açıklamada belirtti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması canlı izleme ekranı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını önceki seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde yapmıştı.

CumhurbaşkanI Erdoğan balkon konuşmasını ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapacak.

28

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını YKS'nın resmi açıklamasının ardından yapacak.

kül

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI NEREDE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı balkon konuşması ile halka seslenecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi adres şu şekilde:

Atatürk Orman Çiftliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe, Ankara, Türkiye

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en büyük ekonomisi borç krizinde! 5 Haziran kritik günDünyanın en büyük ekonomisi borç krizinde! 5 Haziran kritik gün
Canlı yayında rakam vererek açıkladı! Temmuz...Canlı yayında rakam vererek açıkladı! Temmuz...
1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon… 1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

En Çok Okunan Haberler

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

Fatih Portakal hakkında suç duyurusu! Oy kullanırken...

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Seçim sonuçları açıklanıyor! Canlı takip..

Seçim sonuçları açıklanıyor! Canlı takip..

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.