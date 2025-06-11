Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ile imzaladıkları anlaşma çerçevesinde Türkiye'de üretilecek 48 adet milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edileceğini bildirdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN (Milli muharip uçak) Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…

Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum.

@SavunmaSanayii Başkanlığımız ve @TUSAS_TR başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.