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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

31.12.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz kuruyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Döviz kurlarında ani iniş çıkışlar yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık, alıyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca, Vatandaşlardan yastık altı altınını sisteme sokmasını beklediğini ifade etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'nda konuşuyor. Ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanmanın önemli ölçüde kontrol altına alındığını belirtti

''KURUN BUGÜNLERDE TEKRAR OYNAMAYA BAŞLAMASI, GEÇİCİ BİR DURUM''

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım üretim ihracat cari fazla yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

''KENDİ PARAMIZI ÖLÇÜ OLARAK ALMADIĞMIZ SÜRECE HER ZAMAN BATMAYA MAHKUMUZ''

Vatandaşlarımızın tasarruflarını kendi paramızda tutumlarını istiyorum ve tavsiye diyorum. Kendi paramızı ölçü olarak almadığmız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Faiz aşağı faiz yukarı artık lütfen bu işi kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz.

VATANDAŞA ALTIN ÇAĞRISI

Yastık altında tutulan altını ne kadar ekonomiye kazandırırsak enflasyonu ve fahiş fiyatları kontrol altına almada elimiz o kadar güçlenir.

KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ

Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla yürütmelerini istiyorum. Hamdolsun bütçe tarafında herhangi bir sıkıntımız yok, hatta öngörülenden daha iyi gerçekleşmelerle yılı kapatıyoruz. Tasarruf yöntemi olarak altını tercih eden vatandaşlarımızı, ellerindeki bu değeri finans sistemimize dahil etmeye çağırıyoruz.

''BU CAN BU TENDE OLDUKÇA FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR''

Dövizden kendi paramıza ciddi bir dönüş başladı. Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomiye kazandırırsak elimiz o derece güçlü olur. Bu can bu tende oldukça faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz. Bizim silahımız nas. Biz bu nas ile hareket ediyoruz. Bununla hareket ettiğimiz sürece biz başaracağız. Döviz kurunda yurt içi talepten kaynaklanan ani, sert ve rasyonel temeli olmayan iniş çıkışlar yaşanmasını engelleyecek tedbirleri aldık, alıyoruz."

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