FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı! Çalışma başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı! Çalışma başladı

01.11.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla tam 2 ay kalmışken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hem 3600 ek gösterge hem de EYT’liler için çalışmalar başladı. İşte yeni yılda vatandaşın yüzünü güldürecek değişiklikler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı! Çalışma başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge çalışmalarına başlanacağı, 2022 sonunda ise çalışmaların son bulacağı duyurulmuştu. Bununla birlikte yeni yılda emeklilikte yaşa takılanlar için de çalışmalara başlanacağına dair güzel haberler geldi. Cumhurbaşkanı daha önce EYT’liler için kapıları kapatmıştı, ancak şimdi çalışmaların başlaması için talimati verdi.

YENİ YILDA DAR GELİRLİ VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Yeni yılda milyonlarca vatandaşa rahat bir nefes aldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşı rahatlatmak adına yapılan bu çalışmalarda en çok dikkat çeken konuların başında EYT’liler, 3600 ek gösterge ve çiftçilerin girdi fiyatlarına dair düzenleme dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı.

Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata geçirilecek.

EYT’LİLER İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Erdoğan'a sunulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN TL

Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINA KASIM AYINDA BAŞLANIYOR

Öğretmen, sağlık çalışanları, polis başta olmak üzere belli gruplar için 3600 gösterge verilmesi konusu da yine gündemde. Kasım ayında bunun çalışmalarını yürütecek bir komisyon oluşturulacak.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETE DÜZENLEME

Asgari ücret konusunda da hesaplamalar yapılıyor. Bu yıl da enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30'lar civarında zam yapılabileceği konuşuluyor. Böylece asgari ücret 3 bin 500 lira civarına yükselmiş olacak.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Gıda fiyatlarının düşürülmesi öncelikli hedeflerden biri olacak. Bir taraftan spekülatif fiyat artışları önlenirken diğer taraftan çiftçinin mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık yasaklanıyor, raflarda olmayacakArtık yasaklanıyor, raflarda olmayacak
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Artık yasaklanıyor, raflarda olmayacak

Artık yasaklanıyor, raflarda olmayacak

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.