Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT talimatı! Çalışma başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge çalışmalarına başlanacağı, 2022 sonunda ise çalışmaların son bulacağı duyurulmuştu. Bununla birlikte yeni yılda emeklilikte yaşa takılanlar için de çalışmalara başlanacağına dair güzel haberler geldi. Cumhurbaşkanı daha önce EYT’liler için kapıları kapatmıştı, ancak şimdi çalışmaların başlaması için talimati verdi.

YENİ YILDA DAR GELİRLİ VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Yeni yılda milyonlarca vatandaşa rahat bir nefes aldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düğmeye bastı. Dar gelirli vatandaşı rahatlatmak adına yapılan bu çalışmalarda en çok dikkat çeken konuların başında EYT’liler, 3600 ek gösterge ve çiftçilerin girdi fiyatlarına dair düzenleme dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı.

Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata geçirilecek.

EYT’LİLER İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Erdoğan'a sunulacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN TL

Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINA KASIM AYINDA BAŞLANIYOR

Öğretmen, sağlık çalışanları, polis başta olmak üzere belli gruplar için 3600 gösterge verilmesi konusu da yine gündemde. Kasım ayında bunun çalışmalarını yürütecek bir komisyon oluşturulacak.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETE DÜZENLEME

Asgari ücret konusunda da hesaplamalar yapılıyor. Bu yıl da enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30'lar civarında zam yapılabileceği konuşuluyor. Böylece asgari ücret 3 bin 500 lira civarına yükselmiş olacak.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Gıda fiyatlarının düşürülmesi öncelikli hedeflerden biri olacak. Bir taraftan spekülatif fiyat artışları önlenirken diğer taraftan çiftçinin mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.



