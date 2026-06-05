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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' çıkışı! "Hepimizin önceliği olmalı"

Küresel ekonomi üzerinden mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz' çıkışı konuşmasına damga vurdu. Erdoğan ayrıca Emlak Katılım'ın halka arz edileceğini; Ziraat, Halk ve Vakıf katılım bankalarının ise birleşeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' çıkışı! "Hepimizin önceliği olmalı"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasına 'faiz' mesajı damga vurdu. Erdoğan'ın "Faizin olduğu yerde bereket olmaz" sözleri gündem oldu. Öte yandan Erdoğan Emlak Katılm'ın halka arz edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan faiz çıkışı! "Hepimizin önceliği olmalı" 1

İSRAİL'E TEPKİ

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Zirvede sermayenin İslam ekonomisindeki rolü etraflıca değerlendirilecek. Dijital dönüşüm gibi çağımızın yeni gerçeklikleri de mercek altına alınacak.
  • Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Katliam şebekesi İsrail, yürüttüğü istila politikasını Gazze'den Beyrut'un içlerine doğru genişletiyor. Hürmüz krizi tüm dünyayı etkiliyor.

"BU BORÇ YÜKÜ CİDDİ BİR SORUN"

  • Finans alanında küresel bir kırılma var. Küresel borçluluk 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştı. Bu borç yükü ciddi bir sorun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan faiz çıkışı! "Hepimizin önceliği olmalı" 2

'FAİZ' MESAJI

  • Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün olduğu yerde bereket bulunmaz. Mevcut sistemi tamir ve revize etmek hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır.

"KATILIM FİNANSA İLGİ ARTIYOR"

  • Katılım finans tüm dünya için daha adil model. Kamu ve özel sektörün katılım finans araçlarına ilgisi güçlenerek artmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan faiz çıkışı! "Hepimizin önceliği olmalı" 3

EMLAK KATILIM HALKA ARZ EDİLİYOR

  • Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. Milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız.

3 KATILIM BANKASI BİRLEŞİYOR

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan faiz
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