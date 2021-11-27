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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Devlet Denetleme Kurulu, dövizdeki manipülasyon iddialarını mercek altına aldı

27.11.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Devlet Denetleme Kurulu, dövizdeki manipülasyon iddialarını mercek altına aldı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ye talimat verdi.

Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.

Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

AA

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