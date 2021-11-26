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BSMMMO Başkanı: Döviz yükselmiyor, Türk Lirası değersizleşiyor

26.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında dövizde yaşanan hareketliliğin, yabancı para birimlerinin yükseldiği şeklinde yorumlandığını bildiren BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Hâlbuki döviz yükselmiyor, Türk Lirası değersizleşiyor. Değer kaybediyor." dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, son günlerde dövizde yaşanan hareketliliğe dair açıklamalarda bulundu.

Halk arasında dövizde yaşanan hareketliliğin, yabancı para birimlerinin yükseldiği şeklinde yorumlandığını bildiren BSMMMO Başkanı Yılmaz, “Döviz yükselmiyor. Türk Lirası değersizleşiyor. Değer kaybediyor. Döviz, dünyada çok ufak trendlerde yükseliyor. Ama bizdeki gibi bir gecede yüzde 3, 4, 10 yükseldiği olmuyor. Bu durum, bizim paramızın değersizleştiğini gösteriyor. Bu da bizim sürekli yapısal reformlar deyip yapmadığımız birçok uygulamanın sonucu” dedi.

“Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, varlığı olanların ellerindeki paralarını yatıracağı bir alan bırakmadı” diyen BSMMMO Başkanı Yılmaz, şunları söyledi;

"YABANCI YATIRIMCI DA ARTIK TÜRKİYE'YE GELMİYOR"

“Yabancı yatırımcı da Türkiye’ye artık gelmiyor. Böyle olunca da döviz kıtlığı oluşuyor. İnsanlar da döviz almaya çalışıyor. Sanayici borcunu ödemek ya da tedarik için kullanıyor. Küçük yatırımcı da varlığını enflasyona karşı korumak istiyor. Böyle olunca talep artıyor. Arz da kısıtlı olunca, fiyatlar yükseliyor.”

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"ÇOK KÖTÜ UYANACAĞIZ"

1995’te de sürekli faizlerin indirilmesi politikası neticesinde benzer bir kriz yaşandığını dile getiren BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “Aynı durumu maalesef şu an tekrar yaşıyoruz. Çok kötü uyanacağız. Hatta kötüyü yaşıyoruz belki de şu anda. Farkında değiliz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, enflasyonun resmî rakamlarda yüzde 20 olduğunu, ancak bazı araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda bu oranın yüzde 50’ye yakın olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, “Şimdi siz paranızı mevcut faiz oranıyla değerlendirmek istediğinizde birikiminiz eriyecek. Yani 100 lira vereceksiniz, sene sonunda 74 lira alacaksınız. Borsa ve kripto varlıklarla risk almak istemeyenler doğal olarak dövize yöneliyorlar. Bankalardaki mevduatın döviz oranı yüzde 60’a yakın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendi parasına güvenmiyor. Bunu niye böyle yapıyorsunuz diye kızamayız. İnsanlar varlıklarını korumak, hayatta kalmak için içgüdüsel olarak bunu yapıyor. Basiretli tüccar böyle davranmak, malını, sermayesini korumak zorundadır” dedi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
doğru...yani siz çok akıllı değilsiniz,biz çok aptalız....aynı yere çıkıyor....
Hükümetin somut reformları olmadan vatandaşa döviz veya yastık altındaki birikimlerini bozmaları isteniyor. Bu daha önce de denendi fakat olan yatırımcıya oldu. Vatandaşın TL'den kaçması hükümetin ekonomi politikasına güveninin azaldığının göstergesidir. Duygulu ifadeler ile ekonomi olmaz. Piyasa cansızdır acımaz.
bunu anlamazlar.dış minnaklr deyip işin içinden çıkıyor akp zihniyeti.

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