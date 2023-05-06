Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Vatandaşlık maaşını kimlerin nasıl alabileceği ortaya çıktı: Bakan Yanık canlı yayında tek tek açıkladı

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları seçime 8 gün kala netleşmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da duyurduğu ‘vatandaşlık maaşı’ için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu ve 'Vatandaş maaşı nasıl bağlanacak?' sorusuna yanıt verdi.

GELİR TESPİTİ YAPILACAK

CNN Türk yayınında Gülşen Coşkun'un konuğu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var” açıklamasını yaptı.

"AYNI AİLEDEN BİRKAÇ KİŞİ BU MAAŞTAN FAYDALANABİLECEK"

Aynı aileden birkaç kişinin de vatandaşlık maaşından faydalanabileceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır. 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Bugüne kadar kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyorlar' haksızlık olur” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMDA YENİ ADIM

Öte yandan Sabah’ta yer alan haberde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam konusunda atılacak adımlara da yer verdiği seçim manifestosunda, istihdamda önceliğin 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verileceği ve yıl sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazançta yer alan işveren payının devlet tarafından karşılanacağı gibi dev atılımlar yer alıyor.



