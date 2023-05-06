FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Vatandaşlık maaşını kimlerin nasıl alabileceği ortaya çıktı: Bakan Yanık canlı yayında tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Vatandaşlık maaşını kimlerin nasıl alabileceği ortaya çıktı: Bakan Yanık canlı yayında tek tek açıkladı

06.05.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin seçim vaatlerinde detaylar bir bir netleşmeye başlarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘vatandaşlık maaşı’ konusunda milyonları ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Bakan Yanık aynı aileden birkaç kişinin vatandaşlık maaşı alabileceğini belirtirken, öncesinde kapsamlı bir araştırma ile gelir tespiti yapacaklarını ifade etti. Öte yandan 6 aydan uzun süreli tek bir işsiz kalmaması için yeni birçok adım atılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Vatandaşlık maaşını kimlerin nasıl alabileceği ortaya çıktı: Bakan Yanık canlı yayında tek tek açıkladı

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları seçime 8 gün kala netleşmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da duyurduğu ‘vatandaşlık maaşı’ için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önemli açıklamalarda bulundu ve 'Vatandaş maaşı nasıl bağlanacak?' sorusuna yanıt verdi.

GELİR TESPİTİ YAPILACAK

CNN Türk yayınında Gülşen Coşkun'un konuğu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var” açıklamasını yaptı.

.sdlkv

"AYNI AİLEDEN BİRKAÇ KİŞİ BU MAAŞTAN FAYDALANABİLECEK"

Aynı aileden birkaç kişinin de vatandaşlık maaşından faydalanabileceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır. 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Bugüne kadar kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyorlar' haksızlık olur” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMDA YENİ ADIM

Öte yandan Sabah’ta yer alan haberde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam konusunda atılacak adımlara da yer verdiği seçim manifestosunda, istihdamda önceliğin 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verileceği ve yıl sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazançta yer alan işveren payının devlet tarafından karşılanacağı gibi dev atılımlar yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!
İnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre olduİnternetten araba bakıyorsanız... Yeni yöntem deşifre oldu
Motorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldiMotorinde 14 aydır böylesi olmamıştı! Akaryakıta 1,30 TL indirim geldi
Anahtar Kelimeler:
ak parti

En Çok Okunan Haberler

Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldı

Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldı

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla nefes kesti

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla nefes kesti

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama!

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Baş döndüren değişim! Çifte zam yolda

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.