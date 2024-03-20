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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomik göstergelerimiz gayet iyi' diyerek duyurdu: Çalışanlara ve emekliye yansıyacak!

20.03.2024 14:47
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Son dakika haberi: Yerel seçimleri çalışmaları kapsamında, partisinin Isparta Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Ekonomik göstergelerin gün geçtikçe daha iyiye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon düşüşe geçecek! Esasen ekonomik göstergelerimiz gayet iyi! Çalışanlara ve emekliye daha iyi yansıyacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekonomik göstergelerimiz gayet iyi' diyerek duyurdu: Çalışanlara ve emekliye yansıyacak!

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Isparta Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Ekonomide göstergelerin iyiye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Enflasyon düşüşe geçecek" dedi. Şu an için pahalılıkla sınandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında "Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloların getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Sevginiz ve vefanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz de sizden aldığımız güçle emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye son 10 yıldır terörden darbe girişimine kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi depremler üzerimizdeki yükü daha da artırdı. Şu anda geldiğimiz noktada yerel seçimlere gidiyoruz. Sabit gelirlilerin refah seviyesiyle sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların üstesinden geleceğiz.

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"ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Ülkemizin hedeflerinden sapmasına izin vermedik. Uyguladığımız ekonomi programının sonuçlarını yılın ikinci yarısından itibaren göreceğiz. Ekonomik göstergeler gayet iyi. Enflasyon düşüşe geçecek.

"ÇALIŞANLAR VE EMEKLİYE DAHA İYİ YANSITACAĞIZ"

Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tabloların getirilerini çalışanlar ve emekliye daha iyi yansıtacağız. Şu anda 35 bin kişi burada.

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Milli gelirimizi 2 kat daha yükseltebiliriz. Ama bunu sadece eleştirerek değil çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor. Bize tabanca vermiyorlardı şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. İHA teknolojisinden dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Daha düne kadar dışa bağımlı olan savunma sanayi bizimle birlikte yüzde 80 yerli hale geldi.

Kim bu ülkenin yandığını bittiğini söyleyerek umutsuzluk saçıyorsa kafasında başka hesap vardır.

"5.NESİL UÇAK YAPABİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Milli gelirimizi 2 kat daha yükseltebiliriz. Ama bunu sadece eleştirerek değil çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor. Bize tabanca vermiyorlardı şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. İHA teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. KAAN ile dünyada 5.nesil uçak yapabilen dört ülkeden biri olduk. Daha düne kadar dışa bağımlı olan savunma sanayii bizimle birlikte yüzde 80 yerli hale geldi.

"MİLLETİMİZİN MORALİNİ ÇÖKERTME TAKTİĞİ UYGULUYORLAR"

Kim bu ülkenin yandığını bittiğini söyleyerek umutsuzluk saçıyorsa kafasında başka hesap vardır. Milletimizin moralini çökertme taktiği uyguluyorlar. Bu milletin morali en zor şartlarda verdiği milli mücadelede çökmedi.

"BURUK BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ"

Gazze katliamının üzüntüsüyle buruk bir ramazan yaşıyoruz. Bilinen ve bilinmeyen yardımlarla Gazze'nin yanındayız. "

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
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