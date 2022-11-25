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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz

25.11.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne gönderdiği video mesajda "İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür eden Erdoğan, insanlık olarak, Kovid-19 salgınıyla başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

"İSTİHDAMDA 31 MİLYON SINIRINI AŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Erdoğan, gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin, enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizine kadar, daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların da üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. Kovid-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G-20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen, istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz."

"HEDEFLERE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un fabrikasını 29 Ekim'de açarak, milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Salı günü ülkemizin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılış heyecanını milletçe yaşadık. Hemen her hafta farklı bir ilimizde, kamu ve özel sektörümüzün ülkemize kazandırdığı eserlerin, fabrika ve üretim tesislerinin açılışını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Siz genç girişimcilerimizin de desteği ve katkısıyla, 21'inci asrı Türkiye Yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Erdoğan, Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere, programın icrasında emeği olanları tebrik ederek, Girişimcilik Ödülleri'ni almaya hak kazanan kurumları ve girişimcileri kutladı.

Kaynak: AA

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