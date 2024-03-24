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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek tartıştı iddiası yalanlandı! Emekli ikramiyeleri ve devlet katkısından kaynaklandığı öne sürülüyordu

24.03.2024 13:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında tartışma yaşandığına dair iddia ortaya atıldı. İddiada tartışmanın elektrik ve doğal gazdaki devlet katkısı ile emekli ikramiyeleri konusundan kaynaklandığı öne sürülüyordu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden söz konusu iddiaya ilişkin açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek tartıştı iddiası yalanlandı! Emekli ikramiyeleri ve devlet katkısından kaynaklandığı öne sürülüyordu

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı" iddiasının doğru olmadığı, Erdoğan ile Şimşek arasında kabine toplantısı öncesi veya sonrasında böyle bir diyaloğun yaşanmadığı belirtildi.

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Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteğinin devam ettiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
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