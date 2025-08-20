FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati neden görüştü? Sürpriz zirvenin perde arkası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Ofisi’nde Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı. Erdoğan’ın, AK Parti Mersin Milletvekili Nebati’ye, seçim bölgesinden gelen şikayetleri aktararak “Bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati neden görüştü? Sürpriz zirvenin perde arkası ortaya çıktı
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi’nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme, Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemi bitiyor mu?”, “Yüksek faiz politikası sona mı eriyor?” gibi sorular gündeme gelirken, yatırımcılar da kredi musluklarının yeniden açılacağı beklentisine girmişti. Kritik görüşmenin ardından Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş de dikkat çekmişti.

CUMHURBAŞKANI İLE NEBATİ NEDEN GÖRÜŞTÜ?

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 1,5 sat süren görüşmenin perde arkası günler sonra ortaya çıktı. Sözcü’nün haberine göre, buluşma talebi eski Bakan Nebati’den geldi. Erdoğan ise görüşmede Mersin’den kendisine iletilen şikayetleri gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati neden görüştü? Sürpriz zirvenin perde arkası ortaya çıktı 1

“SEÇİM BÖLGENİ İHMAL EDİYORSUN"

AK Parti Mersin Milletvekili olan Nebati’ye “Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” diyerek uyarıda bulundu.

Mersin, AK Parti’nin uzun süredir güçlü bir şekilde varlık gösteremediği illerin başında geliyor. 2023 milletvekili seçimlerinde AK Parti Mersin’de yalnızca yüzde 24 oy alırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı. 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı olarak destek verdikleri MHP’nin adayı büyükşehir yarışını kaybetmiş, AK Parti Mersin’in 13 ilçesinde de istediği başarıyı elde edememişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati neden görüştü? Sürpriz zirvenin perde arkası ortaya çıktı 2

Kulislerde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nebati’ye verdiği mesaj, hem yerel tabanın güçlendirilmesi hem de partinin Mersin’de yeniden ivme kazanması için önemli bir işaret olarak yorumlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul servislerinde yeni dönem! Artık belediyeler belirleyecekOkul servislerinde yeni dönem! Artık belediyeler belirleyecek
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Nureddin Nebati Recep Tayyip Erdoğan ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Maaş tablosunu görünce spiker dayanamadı! 'Yerine dibine sokmuşlar'

Maaş tablosunu görünce spiker dayanamadı! 'Yerine dibine sokmuşlar'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.