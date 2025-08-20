Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nureddin Nebati neden görüştü? Sürpriz zirvenin perde arkası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi’nde sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme, Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemi bitiyor mu?”, “Yüksek faiz politikası sona mı eriyor?” gibi sorular gündeme gelirken, yatırımcılar da kredi musluklarının yeniden açılacağı beklentisine girmişti. Kritik görüşmenin ardından Borsa İstanbul’da yaşanan yükseliş de dikkat çekmişti.

CUMHURBAŞKANI İLE NEBATİ NEDEN GÖRÜŞTÜ?

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 1,5 sat süren görüşmenin perde arkası günler sonra ortaya çıktı. Sözcü’nün haberine göre, buluşma talebi eski Bakan Nebati’den geldi. Erdoğan ise görüşmede Mersin’den kendisine iletilen şikayetleri gündeme taşıdı.

“SEÇİM BÖLGENİ İHMAL EDİYORSUN"

AK Parti Mersin Milletvekili olan Nebati’ye “Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” diyerek uyarıda bulundu.

Mersin, AK Parti’nin uzun süredir güçlü bir şekilde varlık gösteremediği illerin başında geliyor. 2023 milletvekili seçimlerinde AK Parti Mersin’de yalnızca yüzde 24 oy alırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 37 ile ikinci sırada kaldı. 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı olarak destek verdikleri MHP’nin adayı büyükşehir yarışını kaybetmiş, AK Parti Mersin’in 13 ilçesinde de istediği başarıyı elde edememişti.

Kulislerde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nebati’ye verdiği mesaj, hem yerel tabanın güçlendirilmesi hem de partinin Mersin’de yeniden ivme kazanması için önemli bir işaret olarak yorumlandı.