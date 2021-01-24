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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK Başkanı arasında kritik görüşme

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2021 14:12 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK Başkanı arasında kritik görüşme

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dün Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını anlattığını ve çözüm önerilerine ilişkin 6 maddelik bir dosya sunduğunu bildirdi.

KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Palandöken, esnafın sorunlarının çözümüne yönelik ilk kabine toplantısında gerekli adımların atılacağına inandığını kaydetti.

KREDİ TAKSİTLERİ ERTELENECEK Mİ?

Sunduğu dosya içeriği hakkında bilgi veren Palandöken, salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini belirtti.

Palandöken, dosyadaki diğer maddeleri şöyle sıraladı:

"-Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.

-Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir.

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'KAFE VE RESTORANLAR YENİDEN AÇILSIN'

-Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır.

-Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.

-Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir."

Kaynak: AA

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