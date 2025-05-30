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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu...

Kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı 2 Haziran'da, ikinci yarısı 17 Aralık'ta verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamu işçilerine ek ödemenin tarihleri belli oldu...

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TARİHLER BELLİ OLDU!

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 2 Haziran'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta verilecek. Karara ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."

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AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete erdoğan
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