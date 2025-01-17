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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! Halk Bankası'ndan esnafa kredi imkanı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 08:29
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Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank), Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete'de yayımlandı! Halk Bankası'ndan esnafa kredi imkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlar için Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılacak.

halk bankası

FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM YAPILACAK!

Karar kapsamında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOM) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca veya KKTC’de faaliyet gösteren Banka şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 1/1/2025-31/12/2027 tarihleri arasına (bu tarihler dâhil) devreden kredilere, 1/1/2025-31/12/2027 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Banka kredi kullandıranına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın Bankaca veya KKTC’de faaliyet gösteren Banka şubelerince kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından 6'ncı madde kapsamında belirtilen oranlarda indirim yapılacak.

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1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Karar kapsamında kredi tahsis edilecek esnaf ve sanatkârların kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri, vadeleri, yatırım ve ödemesiz dönemlerinin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip, tahsil ve benzeri işlemleri Bankanın kendi usul ve mevzuatı dâhilinde yürütülecek.
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kararda, "Esnaf ve sanatkarların, kredi tahsisi sırasında en çok 15 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde 6183 sayılı Kanun Kapsamında vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması koşulu aranır" maddesi 1 Ocak 2026 yılında yürürlüğe girecek.

EDDF

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Esnaf Halkbank
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