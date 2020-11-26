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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu 'Varlık Barışı'nda sıfır vergi fırsatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2020 11:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu yeni 'varlık barışı' uygulamasında, geçmiştekilerden farklı olarak yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecek. Yeni varlık barışı uygulamasında öncekilerden farklı olarak varlıklarını yurt dışından getirenlerin, bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemesi gerekmeyecek. Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu 'Varlık Barışı'nda sıfır vergi fırsatı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile varlık barışına yönelik yeni bir imkanın önü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum." mesajını verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamanın vatandaşlara anlatılmasına yönelik çalışmalara hız verdi. Başkanlık, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden uygulamaya ilişkin rehber, video ve görsel içerikler paylaşacak. Varlık barışına ilişkin tereddüt edilen konularda mükellefler, Başkanlığın çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezi'ni (VİMER-189) arayabilecek.

Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan bazı varlıklarını Türkiye'ye getirerek milli ekonomiye kazandırması amaçlanıyor. Uygulamayla bu varlıkları Türkiye'ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı tanınıyor.

Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor.

Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor.

VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK

Varlıklarını yurt dışından getirenler bunlar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyecek.

Ayrıca, varlık barışından yararlananlar hakkında, bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bildirilen varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj kesilmeyecek.

Yurt dışından getirilerek bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek. Bildirimde bulunan mükellefler, bu varlıklarıyla yatırım yapabilecekleri gib, bunları sermaye olarak da kullanabilecek.

Yurt dışında bulunan varlıkların, oralardaki banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi olan 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılması halinde, bu kredilerin defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla da düzenlemeden faydalanılabilecek.

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıklar, Türk lirası değeri üzerinden 30 Haziran 2021'e kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekecek.

Bahse konu varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi halinde, ülkeye getirilme şartı sağlanmış olacak.

KAYNAK:AA

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