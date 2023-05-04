Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu: Gabar'daki petrol için TPAO'dan açıklama: Toplam üretimi ikiye katlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cudi-Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol keşfi yapılmasının ardından bir açıklama da TPAO’dan geldi. TPAO, söz konusu petrolün rezerv değerinin 1 milyar varil olduğunu bildirdi. Yeni kuyu ile Türkiye’de petrol üretimi iki kattan fazla artacak.

REZERV DEĞERİ 1 MİLYAR VARİL

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Şehit Aybüke Yalçın-1 arama kuyusu Cizre’nin 20 km kuzey batısında, yaklaşık 10 bin varil/gün üretimle Türkiye’nin en çok üreten petrol sahası olan Şehit Esma Çevik sahasının ise 7 km kuzey doğusunda yer almaktadır. Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu 2609 metrede rezervuar seviyeye girmiş, 2771 metre derinlikte sondaj tamamlanmış ve Kretase Karbonatları içerisinde 41° API graviteli hafif petrol içeren 162 metre kalınlıktaki rezervuar keşfiyle sonuçlanmıştır.

Türkiye’de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmakta olup petrol arama-üretim sektörü açısından bakir bir bölge olan Cudi-Gabar bölgesinde yeni keşif potansiyeli de yüksektir. Keşifler gerek Şırnak ve bölge ekonomisinin gelişimine gerekse Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmasına önemli katkılar yapacaktır."

TOPLAM ÜRETİMİ 2 KAT ARTIRACAK

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in konu ile ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

“Bu Türkiye’nin şimdiye kadar kara alanlarındaki en büyük keşfi ve TPAO’ya Şırnak’ta bir Bölge Müdürlüğü kurarak yerel kalkınmayı destekleme imkanı veriyor. Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik sahaları ile yeni gelecek ilave keşifleri üretime kazandırarak yalnızca Şırnak ve bölge ekonomisini geliştirmekle kalmayıp, kuracağımız son teknolojiye sahip petrol rafinerisi ile hem bölgedeki sahalarımız hem de komşu ülkelerdeki petrol sahalarının potansiyelini ekonomiye kazandırmak istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde art arda tespit kuyuları kazarak ve kuyu testlerini icra ederek 2O23’ün sonuna kadar Saha Geliştirme Planını sonlandırmayı hedeflemekteyiz. Şehit Aybüke Yalçın kuyusundan deneme üretimi Nisan ayı sonu itibarıyla başlamıştır ve halihazırda devam etmektedir. Hedefimiz sahadan günlük 100.000 varil üretime ulaşarak Türkiye’nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla 2 katından daha fazla artırmaktır. 2023’ün ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajı da yapılacak olup sahadaki petrolümüzü taşıyacak boru hattının ön mühendislik anlaşması da imzalanmıştır.”



