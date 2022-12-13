Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Türk petrolü için çalışmalar yoğunlaştı: Her gün 30 tanker petrol çıkıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklaması, Şırnak'ta iş insanları, esnaf ve vatandaşları mutlu etti.

GÜNLÜK ÜRETİM 20 BİN VARİLE ÇIKACAK

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma yaptı. Çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adı ile faaliyete alındı. TPAO, 7 noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı; şu ana kadar 4 kuyu faaliyete alındı. Bu kuyularda günlük 5 bin varil petrol çıkartılıyor. Yıl sonunda 3 kuyunun daha faaliyete girmesi ile günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedefleniyor. 2023 yılında ise 10 kuyunun daha faaliyete geçirileceği belirtiliyor. Bütün kuyuların açılması ile Şırnak'taki günlük petrol üretiminin 20 bin varil olması amaçlanıyor.

İŞSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇMESİ BEKLENİYOR

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının çeşitli bölgelerde ciddi çalışmaları olduğunu belirterek, böyle bir müjde verilmesini beklediklerini söyledi. Geliş, "Bu kaynaklarımız işsizliğin önüne geçecektir. İnanıyorum ki bunun gibi birçok müjde de olacaktır. Gençlerimize iş, ülke ve bölge ekonomisine katkı için çok büyük bir heyecan yarattı. Bu çalışmalar daha iyi rezervlerin keşfinin olacağına işarettir. Rabb'im bu rezervleri bereketlendirsin” diyerek gelişmeleri olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Ayrıca, petrol keşfi sayesinde geçmişte bölgeden batıdaki illere göç edenlerin de geri döneceğini, Şırnak'ın göç alan bir il olacağını dile getirerek, bunun katkılarının kısa, orta ve uzun vadede görüleceğine inandıklarını ifade etti.

BÖLGEYE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu da petrolün işsizlere iş, esnafa da aş getireceğine inandıklarını belirtti. Haşimoğlu, 150 milyon varillik net petrol rezervinde saha keşfinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "İlimize, bölgemize ve ülkemize ciddi katkıları olacaktır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"HER GÜN TANKERDEN FAZLA PETROL ÇIKIYOR"

Petrol rezervinin bulunduğu alandaki 1500 kişinin yaşadığı Akçay köyünün muhtarı Ramazan Yılmaz da, "Köyümüzde 2 yıl önce yapılan sismik çalışmalarda petrol sahaları bulundu. Şu anda petrol sahalarımızda kuyular yapıldı ve petrol çıkıyor. Dünya standartlarında çıkan bir petroldür. Buradan, her gün 30 tankerden fazla petrol çıkıyor. Batman'a gidip, rafineride işleniyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Ülkemiz bununla bir refaha kavuşacak. Gençlerimize de istihdam ve iş sahası oluşturulmasını talep ediyoruz. 2023'ten sonra umut ediyoruz ki; Akçay'dan çıkan bu petrol, Türkiye'nin ekonomisine daha çok katkı yapacak" diye konuştu.



