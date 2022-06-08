FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Çalışmalar başladı, 3600 ek göstergenin ardından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Çalışmalar başladı, 3600 ek göstergenin ardından...

08.06.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından kamuda çalışanların ücretlerinin yeniden düzenlenmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat üzerine başlayan çalışmayla çalışanlar arasında derece ve kademeye yaşanan dengesizlikler son bulacak. Öte yandan 560 bin sözleşmeli personele de kadro hakkı öngören çalışma için düğmeye basıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Çalışmalar başladı, 3600 ek göstergenin ardından...

Memur ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergenin ardından yeni bir çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla kamuda çalışanların ücretlerinin yeniden düzenlenmesi için harekete geçildi. Öte yandan 560 bin sözleşmeli personele de kadro hakkı öngören çalışma için düğmeye basıldı.

thumbs_b_c_574d53b50733d633326599d5d1612c9f

BAKAN BİLGİN: ŞU MÜJDEYİ VEREYİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin ardından mevcut çalışanların maaşlarına yönelik de yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Bakan Bilgin, "Şu müjdeyi vereyim, Cumhurbaşkanımız dün bütün kamu çalışanlarının yaptıkları işlere göre ücretlerinin yeniden düzenlenmesi çalışmasını da bize verdi. Onu da ayrıca yapacağız" dedi.

SON DAKİKA | 3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi... 3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

560 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Bakan Bilgin, ek gösterge düzenlemesinin hemen ardından 560 bin sözleşmeli personele de kadro hakkı öngörülen çalışmayı tamamlayacaklarını söyledi.

Bilgin, "Ek göstergeden sonra ilk yapacağımız çalışma sözleşmeli personel meselesidir, üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağız. Kamu, ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alıyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. İsteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz. Sözleşmeli çalışmayan kadroluların sahip olduğu bazı haklardan onlar mahrumlar. Onları kendilerine vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Bilgin, kamuda sözleşmeli doktor, yazılımcı bulunduğunu anımsatarak, "Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Mesela bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, doktorlar vesaire gibi onları örnek veriyorum, ama hepsinin mühendis olması gerekmiyor. Fakat bu sözleşmeli personelin bazı sorunları var. Biz isteğe bağlı olarak onlara kadro hakları vereceğiz. Yani onunla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şu an çalışmaya ilişkin basına yansıyan bazı bilgilerin doğru olmadığını vurguladı.

Bilgin, "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz. Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. Aman 'onu yani EYT konusunu açmayacağız, o dosya kapalı' gibi bir şeyi hiçbir zaman demedik. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum" değerlendirmesini yaptı.

GÖZLER TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ

Emekli ve memurların gözü temmuz zammına çevrilirken Bakan Bilgin kapsamlı bir iyileştirme yapılacağını söyledi. Bilgin, "Hayat pahalılığının olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamda biz çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruyacak, onlara rahat nefes aldıracak düzenlemeler yapacağız" değerlendirmesini yaptı. Bakan Bilgin, ek gösterge düzenlemesinde tahsil durumuna bakılmadan 600 puanlık artışa gidildiğini belirterek, "Temmuz'da alacakları maaşları, Aralık'ta alacakları yapılacak zamlarla onların da gelirlerinde ciddi bir düzelme, emeklilerinde ciddi bir düzenleme olacak" dedi.

Kamuda bugün itibariyle 450 çeşit maaş bulunuyor. Ücret dengesizliklerinin çözülmesi hedeflenirken, kurumlardaki kadro, pozisyonlar da yeniden tanımlanacak.

Kamu kurumlarında uzman, müfettiş gibi kariyer mesleklerinde istihdam artırılacak. Görevde yükselme, unvan değişikli klikleri yönetmeliği yenilenecek. İşgücü izleme sistemi kurulurken, yeni sektörlere uyum stratejisi hazırlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 75 bin liraya kadar destek! İşte şartlar…
Memur ve emekliye bir zam haberi daha!Memur ve emekliye bir zam haberi daha!
Çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldiÇöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi

Çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

İlk eşcinsel çift olarak tarihe geçtiler! “Bizim için çok zordu”

İlk eşcinsel çift olarak tarihe geçtiler! “Bizim için çok zordu”

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.