Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yargıdaki yeni değişiklikleri duyuran Erdoğan cezaların artacağını da vurguladı.
Erdoğan konuşmasında, "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan şu ifadeleri kullandı;
Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız.
Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.
Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum