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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 15:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve yargıdaki yeni reformları duyurdu. Erdoğan noter yardımcılığı olarak yeni bir müessesenin kurulacağını ve hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yargıdaki yeni değişiklikleri duyuran Erdoğan cezaların artacağını da vurguladı.

AA-20250123-36837311-36837308-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

'YENİ MÜESSESE' DİYEREK DUYURDU

Erdoğan konuşmasında, "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

AA-20250123-36837568-36837566-YARGI_REFORMU_STRATEJISI_TANITIM_TOPLANTISI

Öte yandan şu ifadeleri kullandı;

  • Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız.

  • Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

  • Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız.

  • Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz.
Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak... Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...
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Anahtar Kelimeler:
Noter Hukuk erdoğan
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