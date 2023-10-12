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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılı işaret etmişti: Emekli zammı için artış formülünü açıkladı: Sosyal güvenlikte reform yağmuru…

12.10.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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5 bin lira emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda reform niteliğindeki yeni düzenlemeler de hayata geçmek için gün sayıyor. Ev kadınlarına emeklilik, prim eşitleme ile Bağ-Kur’luya erken emeklilik için çalışmalar artık Meclis aşamasına geldi. Tüm bunların yanında emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir açıklamada bulundu. Yılbaşını işaret eden Erdoğan enflasyonla birlikte refah payı da verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılı işaret etmişti: Emekli zammı için artış formülünü açıkladı: Sosyal güvenlikte reform yağmuru…

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı. AK Parti Grubunca Meclis'e sunulacak düzenleme kapsamında 12.5 milyon emekliye 61 milyar liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Takvim’den Hazal Ateş’in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında devrim niteliğindeki yeni adımlar şöyle:

TÜRK LİRASI (245)

EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4.292 liralık priminin 1.430 lirasını devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

TÜRK LİRASI (205)

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Esnaf, tüccarın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor. Prim reformuyla birlikte bu kapsamda emekli olacakların geliri de en az yüzde 20 artacak. Yasal düzenlemeyle Bağ- Kur (4B) kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Bakanlık küçük esnafı, tüccarı daha az primle emekli edecek model üzerinde çalışıyor. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Edinilen bilgiye göre prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak.

TÜRK LİRASI (285)

DUL VE YETİMLERE DE İKRAMİYE

Emekliye 5 bin liralık ikramiye tek seferlik ve çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye ikramiyeye ilişkin yasal düzenlemeyi tamamladı ve AK Parti Grup düzenlemeyi Meclis'e sunacak. Kasım ayının ilk yarısında ödeme yapılacak. Dul ve yetimlerin hisseleri oranında hesaplanacak. Vefat eden eşinden yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alan 2500 lira alacak. İki dosyadan aylık alanlar yüksek olandan ikramiye alacak. Şirket kaydı, şirket ortağı olan Bağ-Kur'dan emekli aylığı alıp da çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanmayacak. Banka, sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara da ödeme yapılmayacak.

TÜRK LİRASI (398)

YILBAŞINDA REFAH PAYI DA ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında emekliye enflasyonla birlikte refah payı verileceğini açıklarken yeni yıldaki artış formülü de netleşmiş oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 4.75, yıllık enflasyon yüzde 61.73 olarak açıklandı. Emekliler, sadece bu üç aylık dönemde refah payı hariç yüzde 25.11 zammı cebine koydu. Yılsonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyon tahminine göre yapılacak oransal iyileştirmeyle emekliye zam yüzde 50'ye ulaşacak.

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MEMURA YÜZDE 50 ZAM YAPILACAK

Bakan Işıkhan, yılbaşında kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini söyledi. Bakan Işıkhan, ev kadınlarının da emeklilik hakkına sahip olacağını belirterek, "Şehir buluşmalarında ev kadınlarımızdan tepkiler aldık, dört gözle bekliyorlar. Çalışmaya başladık, Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verecek" dedi.

Işıkhan, 2 milyon EYT başvurusunu sonuçlandırdıklarını belirterek, 120 bine yakın dosyanın kaldığını söyledi. Gelecek yılın ilk 6 ayında uygulanacak asgari ücret için aralık ayı başında işçi ve işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceklerini belirten Bakan Işıkhan, 500 liralık asgari ücret desteğinden 1.7 milyon işverenin yararlandığını ifade etti. Işıkhan, "Refahı ne kadar yükseltebilirsek, milli gelirimizi ne kadar yükseltebilirsek, refahtan pay alanların çalışanlarımızın, emekçilerimizin sayısı da o ölçüde artacak" dedi.

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İŞTE BEKLENEN DÜZENLEMELER

  • Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçecek.
  • Kültür sanat etkinliklerinde indirim yapılacak.
  • Kamu yararına çalışma imkânı sunulacak.
  • Emekliler enflasyon farkıyla birlikte refah payı alacak.
  • Ev kadınlarına emeklilik gelecek, sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek.
  • Bağ-Kur'lular 5 yıl erken emekli olacak.
  • 5 bin liralık ikramiye 15 Kasım'dan önce ödenecek.

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