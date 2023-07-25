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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Körfez turu' açıklaması: 'Özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak'

25.07.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Körfez turunun yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerinden gelecek kaynak için "Özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'Körfez turu' açıklaması: 'Özellikle ihracatçılarımızı rahatlatacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE, Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret ettiği Körfez turunun ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başka ziyaretlerin de olabileceğinin sinyalini verdi.

"KÖRFEZ'DEN CİDDEN İYİ NETİCELER ÇIKTI"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Körfez ülkelerine başka ziyaretler olabilir. Körfez'den cidden iyi neticeler çıktı. Alt yapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir" diye konuştu.

İHRACATÇILARA MESAJ!

Yılmaz ayrıca "Körfez'den gelecek kaynak özellikle ihracatçılarımızı bayağı rahatlatacak" açıklamasında bulundu.

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Cevdet Yılmaz

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