Tatil fiyatlarında büyük düşüş geliyor: O iki aya dikkat

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Bloomberg HT yayınında turizm sektörünün 2026 performansına ilişkin önem değerlendirmelerde bulundu. Vardar, yaz sezonunun sona ermesiyle tatil fiyatlarında önemli avantajların ortaya çıkacağını belirtti.

FİYATLAR YÜZDE 30 İLA YÜZDE 50 BANDINDA DÜŞEBİLİR

Eylül ve ekim aylarında fiyatların yüksek sezona göre %30 ila %50 daha düşük olabileceğini söyleyen Vardar, Türkiye’de otel fiyatlarının küresel ölçekte rekabetçi kaldığını vurguladı. Haziran sonuna kadar 100 avro bandında hizmet veren çok sayıda beş yıldızlı otel bulunduğunu, benzer fiyatların eylül ve ekimde de görülebileceğini kaydetti.

SCHENGEN’DE RANDEVU SORUNU

Yurt dışı turlarda Mısır, Dubai, Meksika ve Güney Amerika’ya talebin güçlü olduğunu belirten Vardar Schengen konusunda ise “Daha önce vize alınamıyordu, şimdi artık randevu alınamıyor” dedi. Vardar 90 gün içinde randevu bulunamamasını erken iptal talebine yol açtığını da aktardı.

68 MİLYAR DOLARLIK HEDEF RİSKTE

Jeopolitik gelişmelerin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Vardar, ziyaretçi sayısının temmuzda yıllık yüzde 0,2 yedi ayda ise yüzde 2,7 gerilediği açıkladı. Mete Vardar, 2026 için belirlenen 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin altında kalınbileceğini söyledi.