Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan OVP mesajı! "En önemli hedefimiz olacak" diyerek duyurdu

Cevdet Yılmaz ile işçi sendikaları temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Yılmaz, görüşmeye ve ekonomi programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde işçi sendikalarımızın kıymetli temsilcileri ile bir araya gelerek eylül ayı içerisinde açıklayacağımız OVP kapsamında talep, görüş ve önerilerini dinledik. Ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde en büyük paylardan biri de şüphesiz emeği ve alın teri ile memleketimize ve ekonomimize değer katan işçi kardeşlerimize ait.

Yaptığımız tüm çalışmaların nihai amacı gündelik tartışmaların ötesine geçerek, ülkemizi gelişmiş ülkeler düzeyine nasıl çıkaracağımızı paydaşlarımızla sürekli istişare ederek planlamaktır. Yapılan bu çalışmalarla, orta vadede Türkiye’yi hep birlikte hem ekonomik açıdan hem de sosyal adalet açısından hak ettiği noktaya taşımamız gerekiyor. Ekonomimizi büyütmek, sosyal adaleti güçlendirmek ve refahı artırmak önümüzdeki süreçte en önemli hedeflerimiz olacak.

Ülkemiz, kalkınarak rekabet gücünü ve verimliliğini topyekün artırdığında bu durumun aynı oranla refaha da yansıyacağı bilinciyle ekonomimizi güçlendirmek ve sosyal refahı artırmak için durmadan çalışacağız. Paydaşlarımızla bir araya gelmeye, istişarelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki günlerde de finans kesimi ve tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek paydaşlarımızın OVP hazırlıkları kapsamında öneri ve taleplerini dinleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bugünkü toplantımızda görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan işçi sendikalarımızın kıymetli başkan ve temsilcilerine teşekkür ediyorum."

