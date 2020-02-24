Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Araçlarla ilgili tüm işlemler tek sayfada toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay'ın başkanlığında, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla bu yılın ilk "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Oktay, konuşmasının başında, İran'da meydana gelen deprem sonucu Van'da vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek depremden etkilenen bölgede etkin ve hızlı şekilde gerekli çalışmaları yürüten AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere tüm görevlilere teşekkür etti.

Geçen hafta İdlib'de şehit olan askerlerin acısı tazeyken deprem sonucu hayatını kaybedenlerin yürekleri bir kez daha dağladığını söyleyen Oktay, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak Suriye'de verilen çetin mücadelede yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Oktay, güçlü ve büyük Türkiye mücadelesini pek çok cephede ve birçok alanda verdiklerini belirterek milli teknoloji hamlesinin ve bürokraside dijital dönüşümün de bu mücadelenin önemli bir ayağı olduğuna işaret etti.