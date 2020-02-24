FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Araçlarla ilgili tüm işlemler tek sayfada toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Araçlarla ilgili tüm işlemler tek sayfada toplanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden yakın zamanda kullanıma açılacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu! Araçlarla ilgili tüm işlemler tek sayfada toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Oktay'ın başkanlığında, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla bu yılın ilk "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Oktay, konuşmasının başında, İran'da meydana gelen deprem sonucu Van'da vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek depremden etkilenen bölgede etkin ve hızlı şekilde gerekli çalışmaları yürüten AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere tüm görevlilere teşekkür etti.

Geçen hafta İdlib'de şehit olan askerlerin acısı tazeyken deprem sonucu hayatını kaybedenlerin yürekleri bir kez daha dağladığını söyleyen Oktay, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak Suriye'de verilen çetin mücadelede yaralanan askerlere acil şifalar diledi.

Oktay, güçlü ve büyük Türkiye mücadelesini pek çok cephede ve birçok alanda verdiklerini belirterek milli teknoloji hamlesinin ve bürokraside dijital dönüşümün de bu mücadelenin önemli bir ayağı olduğuna işaret etti.

"Dijital Türkiye" ve bürokrasinin azaltılması hedefi kapsamında başarılı çalışmalar sürdürdüklerine değinen Oktay, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından üye ülkelerin e-Devlet gelişmişlik düzeyini belirlemek için yapılan çalışmada, ülkemiz, 2018 yılı değerlendirmesinde, 193 ülke arasında 68'inci sıradan 53'üncü sıraya yükselmiştir." dedi.

'DİJİTAL TÜRKİYE VERSİYON 1.1 İLE İLAVE 1198 HİZMET SUNULDU'

Oktay, Dijital Türkiye Versiyon 1.1'in tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan hizmet sayımız ise toplam 5 bin 170'e, bunları sunan kurum sayımız 640'a, kullanıcı sayısı 45 milyona ulaşmıştır. Dijital Türkiye Portalı'na 1 milyar giriş hedefi de aşılmış, 2019 yıl sonu itibarıyla toplam 1 milyar 180 milyon kez giriş yapılmıştır. Dijital Türkiye kapsamında belge değil beyanı esas alan sıfır belge politikamız doğrultusunda Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan hizmet başına ortalama 3,8 belge sayısı, 2019 yıl sonu itibarıyla 0,31'e düşürülmüştür."

Fuat Oktay, 81 ildeki elektrik ve doğal gaz aboneliklerinde başvuru ve fesih işlemleri 2019 yıl sonu itibarıyla Dijital Türkiye Portalı üzerinden yapılır hale geldiğini hatırlatarak şu anda 19 il için Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulan su abonelik işlemlerinin 2020 sonunda 81 ilden de yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) entegrasyonunun devreye alındığını ve özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik 30 hizmetin iş dünyasının kullanımına açıldığını ifade eden Oktay, "Veri mimarisi çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Ulusal Veri Sözlüğü Sisteminin kurulmasıyla birlikte kamuda mükerrerlik arz eden verilerde veri sahipliğinin belirlenmesi ve verinin standartlaştırılması çalışması başlatılmıştır. Kasım 2019 itibarıyla kurum çalışanlarına veri sözlüğü eğitimleri verilmiş, Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde oluşturulan Ulusal Veri Sözlüğü yardım masası kurulmuştur." bilgisini paylaştı.

'YAKINDA 'ARAÇLARIM' HİZMETİ KULLANIMA AÇILACAK'

Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden tüm bilgilere tek bir sayfadan ulaşılabilen, yeni bilgi veya belge ibrazını gerektirmeyen bütünleşik hizmetlerden katma değeri yüksek olanların kullanıma sunulmasının hedeflendiğini vurgulayarak "Bu kapsamda yakın zamanda kullanıma açılacak hizmetlerin ilki olacak 'Araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecektir." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, Dijital Türkiye Portalı üzerinden 2019 yılında bakanlıklara ait en çok kullanılan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

DİJİTAL TÜRKİYE PORTALI'NDA 'RAPORLAMA SİSTEMİ' HAYATA GEÇİRİLECEK

Bu yıl "Dijital Türkiye" çalışmalarındaki temel önceliklerinden ilkinin, karar vericilerin veriye dayalı olarak karar almasını sağlayacak ve 7/24 verilere erişim imkanı sunacak raporlama sisteminin Dijital Türkiye Portalı'nda hayata geçirilmesi olduğunu söyleyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, 'Dijital Türkiye' hizmetlerinin ve bunları sunan kurumların performanslarını ölçecek ve raporlayacak veriye dayalı performans takip sistemi geliştirmiş bulunmaktayız. 'Dijital Türkiye Performans Sistemi' adını verdiğimiz bu sistemin testleri ve pilot çalışmaları tamamlanmış olup, yaygınlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Dijital Türkiye Performans Sistemi kapsamında, bakanlıklar ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların Dijital Türkiye Portalı üzerinde sunulan hizmetlerinin, kurumları tarafından taahhüt edilen sürelerde tamamlanıp tamamlanmadığının takibi, bakanlık, kurum, birim bazında yapılabilir hale getirilecektir. Bu sistem ile performansı düşük olan kurumların tespitinin yanı sıra gecikme sebepleri belirlenerek süreç iyileştirme çalışmaları da sürekli bir şekilde yapılacaktır."

'TEK DURAK HİMZET NOKTASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PİLOT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK'

Kamu hizmetlerini fiziki mekanlara giderek yapmak isteyen vatandaşlar için Tek Durak Hizmet Noktalarının açılacağının bilgisini veren Oktay, "Tek Durak Hizmet Noktası çalışmasının da önümüzdeki günlerde pilot çalışmalarına başlayacağız. Tek Durak Hizmet Noktalarımızdan, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerini şahsen fiziki mekanlarına giderek almak istemeleri halinde kamu kurumlarına ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan tek bir noktada tüm bakanlıklar ile kurumların hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak." diye konuştu.

Bu sayede vatandaşların, farklı işleri için onlarca kuruma gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayan Oktay, "Vatandaşlarımız, tüm iş ve işlemlerini tek bir noktada ve tek bir kişi ile daha rahat halledebilecektir. Bu, Türkiye'de kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda yeni bir devrimdir. Uygulamaya aldığımızda, bürokrasinin nasıl azaldığına vatandaşlarımız da bizzat şahit olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle bürokrasiyi azaltma yönündeki mücadelelerini yoğunlaştırdıklarını ifade ederek vatandaş odaklı bir yaklaşımla en kaliteli hizmetin, en kolay ve hızlı biçimde sunulması yönünde gayret göstermeye devam ettiklerini kaydetti.

Mevzuat değişikliklerinin de etkisiyle bugün minimum bürokrasiyle etkin çalışan Dijital Türkiye platformunda önemli aşama katettiklerine dikkati çeken Oktay, "Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimizin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyor, Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlar ile emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Mart ayında e-ticarete doyacağızMart ayında e-ticarete doyacağız
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu kurumu,

En Çok Okunan Haberler

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Sezonu geldi, ilgi arttı

Sezonu geldi, ilgi arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Okuyucu Yorumları 3 yorum
müjde diyince benzin 4 mazot 3 lpg 2 tl oldu sandım.
büyük hizmet Alkış
Alacaklarımıza mahsup edilse olmaz mı?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu

Karadenizli balıkçının gözdesi yine 'hamsi' oldu

THY, İran seferlerini iptal etti

THY, İran seferlerini iptal etti

Üniversite mezunlarına kamuda staj imkanı geliyor

Üniversite mezunlarına kamuda staj imkanı geliyor

Mart ayında e-ticarete doyacağız

Mart ayında e-ticarete doyacağız

Yeni dönem başlıyor! Döner satışında 'hijyen ve güvenilirlik' sertifikası geliyor

Yeni dönem başlıyor! Artık kimlikli oluyor

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.